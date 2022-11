Copasir, accordo tra Pd e M5S: Guerini verso la presidenza

Lorenzo Guerini sarà probabilmente il nuovo presidente del Comitato per la sicurezza della Repubblica, ruolo che ha già ricoperto per un anno nella scorsa legislatura. Per esserne sicuri bisogna capire quanto reggerà l’alleanza tra dem e pentastellati in Parlamento.

Nonostante i litigi e le nette divisioni nazionali tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, i due gruppi parlamentari sembrano avere trovato l’accordo per la presidenza del Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) che solitamente viene concesso alle forze di opposizione: toccherà a Lorenzo Guerini dirigere il Comitato.

Il Copasir sarà convocato domani per votare sul nome del presidente e, a meno di soprese, il nome dell’ex-ministro della Difesa eletto nelle liste del Pd sarà quello su cui punteranno i due partiti. Ad annunciare la volontà dei dem su Guerini è la vice-presidente della Camera Anna Ascani. Malumori da parte del Terzo Polo che avverte: “Se c’è, se lo sono fatti Pd e M5s da soli, noi non ne sappiamo nulla“.

In cambio i dem, dicono fonti interne, daranno il loro appoggio ai pentastellati per ottenere la presidenza della Vigilanza Rai, sul cui nome si fa forte quello del grillino Riccardo Ricciardi. Servirà comunque l’ok da parte del Centrodestra per chiudere su questa elezione, ma sembra che in molti da quel lato non siano d’accordo. L’alternativa potrebbe essere dunque l’ex-sindaca di Torino Chiara Appendino.

COME FUNZIONA L’ELEZIONE

Per chiudere l’elezione del presidente del Copasir, il regolamento parlamentare prevede che “esso sia composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati, all’inizio di ogni legislatura, entro venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo, dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni“. E che “il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti“.

COS’E’ IL COPASIR

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) “verifica in modo sistematico e continuativo che l’attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell’esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni” si legge nel sito della Sicurezza nazionale del governo.

Guerini ne ha già ricoperto il ruolo di presidente nella XVIII legislatura, fino a quando venne nominato ministro della Difesa nel Governo Conte II nel settembre del 2019, dimettendosi dalla presidenza e cedendo il posto al deputato Raffaele Volpi della Lega. Infine, con la nascita del Governo Draghi, la presidenza, affinché potesse essere affidata all’opposizione che era espressa in seno al comitato dal solo Gruppo di Fratelli d’Italia, andò al senatore Adolfo Urso, unico componente del gruppo in seno al Copasir.