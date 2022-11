Kena Mobile, ancora in sconto le sue offerte, ma le scadenze sono vicine: ultimi giorni per l’affare

E’ tempo di affrettarsi per poter usufruire al meglio delle offerte del Black Friday, che è sempre più dedicato alla tecnologia, anche se non solo lato dispositivi.

Le offerte del momento infatti sono dedicate anche e soprattutto agli operatori telefonici, che hanno imparato a cavalcare l’onda del momento e ad adattarsi alle esigenze di mercato e degli utenti e stanno mettendo in campo promozioni senza pari.

Stando dunque alle offerte del momento ed al Black Friday in corso è arrivato il momento giusto per cambiare compagnia telefonica oppure per attivare un secondo numero cellulare su un eventuale doppio cellulare. E chi più di tutti in questi giorni ne sta approfittando è l’operatore virtuale Kena Mobile, legato alla TIM, che ha già superato i 2 milioni di clienti ed ha deciso di averne ancora di più grazie a un’offerta valida fino al prossimo 30 novembre. Kena ha infatti messo in campo l’offerta denominata Kena 5.99 100GB Promo Online, che offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, 500 SMS verso tutti i mobili e 100GB di internet 4G (inclusi 5GB per navigare in Europa). Il tutto a 5,99 euro al mese.

Kena Mobile, ecco le condizioni per attivare l’offerta

Le Condizioni Economiche di questa offerta non verranno modificate rispetto alle vecchie offerte, il che vale a dire che alla sottoscrizione della nuova offerta l’utente non avrà brutte sorprese: l’offerta sarà valida per sempre. Questa nuova tariffa mette a disposizione chiamate senza scatto alla risposta e Giga 4G a scatti anticipati di 1KB con una velocità in download fino a 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale. All’Estero la velocità di connessione è in 4G ed il roaming internazionale dipende esclusivamente dagli operatori con i quali TIM ha in ballo accordi di roaming.

La promozione tuttavia è disponibile solamente a chi attiva una tariffa Kena Mobile attraverso la portabilità da altri operatori: da Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu.

Il pacchetto è soggetto a rinnovo lo stesso giorno in cui viene attivato purché sulla SIM Card ricaricabile ci sia credito a sufficienza, ma non ci sono costo di attivazione e di acquisto di una nuova SIM.La carta si può attivare direttamente sul sito ufficiale di Kena Mobile cliccando o toccando il tasto acquista, ma anche da app (il cui download è scaricabile sia dal Play che dall’App Store), oppure attraverso il tradizionale Servizio Assistenza Clienti, nel caso specifico il 181.

