PS Store fuori controllo: ecco le folli offerte di fine anno per PS4 e PS5

Black Friday e Cyber Monday sono stati ampiamente omaggiati, ma nel mondo fatato del gaming ogni giorno è buono per scovare qualche offerta in grado di soddisfare un esigente player.

Sony infatti ha deciso di anticipare la fine del 2022, rendendo disponibili alcuni giochi che vanno per la maggiore, in offerta. Come il caso di Assassin’s Creed, con annesse tutte le sue versioni, dalla più economica a quella più ricercata.

Per quei pochi che non lo conosco, visto che è stato oggetto di romanzi, fumetti, corto e lungometraggi, senza dimenticare i crossover, Assassin’s Creed è un franchise creato da Patrice Désilets, Jade Raymond, e Corey May, basato su una serie di videogiochi action-adventure, stealth e azione ispirata dal parkour. Sviluppato da diversi studi Ubisoft, è considerato da molti l’erede di Prince of Persia, praticamente sin da subito, da quel 2007 dove è nato, prima di diventare grande in fretta.

Da Assassin’s Creed a Code Vein passando per Bloodborne. E molto altro

Ebbene, se siete affascinati dall’eterno conflitto tra Templari e Assassini, ambientato in vari periodi storici realmente accaduti ma ricreati nell’Animus, una specie di matrix tanto per intenderci, Assassin’s Creed: Valhalla, ora costa 23,09 euro, scontato 67%. Il suo season pass è disponibile a 19,99 euro (le metà di quanto costava da listino), stesso prezzo e scontistica per L’Alba del Ragnarok. E ancora: L’ira dei Druidi viene proposta da Sony a 12,49 euro, sempre a metà prezzo anche L’Assedio di Parigi, ora a 12,49 euro.

Fra le offerte di fine anno di Sony, spicca anche Bloodborne, un souls-like dark fantasy sviluppato dalla software house giapponese FromSoftware, con la collaborazione di SCE Japan Studio e pubblicato da Sony Computer Entertainment in esclusiva per PlayStation 4. E’ diretto dal genio di Hidetaka Miyazaki, già ideatore di Demon’s Souls e di Dark Souls. Acclamato unanimemente dalla stampa internazionale, il gioco è stato promosso a pieni voti dalla critica, raggiungendo in alcuni casi la valutazione massima. Ora costa anche poco, certamente di meno rispetto al prezzo iniziale. La GOTY Edition a 17,49 euro (-50%), The Old Hunters a 9,99 euro (-50%), così come The Handsome Collection, addirittura al 75% di sconto.

Last but not least: Code Vein, un videogioco Action RPG sviluppato e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, diretto da Hiroshi Yoshimura e prodotto dallo stesso team della serie God Eater. Uscito due anni fa per PlayStation 4, ma anche Microsoft Windows e Xbox One, oggi si porta via con l’85% di sconto, appena a 10,49 euro. Per tutto il resto c’è il sito di Sony, dove approfittare di tutti gli sconti di fine anno.

