Meteo OGGI martedì 29 novembre | Tempo instabile e maltempo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 29 novembre. Tempo instabile, con perturbazione in arrivo sul Mediterraneo. Maltempo soprattutto sulle Isole Maggiori e sulle regioni del Sud.



Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica, con cielo coperto e nuvolo. Il nostro Paese è infatti interessato da una forte perturbazione in arrivo sul Mediterraneo, con minimo di bassa pressione in approfondimento nei pressi della Sardegna. Si attende dunque un diffuso maltempo da Nord a Sud, che si localizzerà principlamente sulle Isole Maggiori e sulle aree dell’estremo Meridione. Previsti locali acquazzoni, e nevicate sui settori alpini e appenninici.



Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo instabile. Si attendono al mattino molte nuvole, soprattutto lungo i settori montani, con possibilità di fenomeni associati principalmente su Liguria, Emilia Romagna e Alpi orientali. Previste deboli precipitazioni sull’Appennino settentrionale anche nel corso delle ore pomeridiane. Cielo coperto e nuvoloso anche altrove, sebbene il tempo rimarrà più asciutto. Neve prevista fino a 600-800 metri.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, perla giornata di oggi è previsto tempo ancora instabile. Per quanto riguarda la mattinata, si attendono deboli piogge sui settori adriatici, mentre sarà più asciutto altrove. Cielo in prevalenza nuvolso su buona parte delle regionio. Nel pomeriggio si attendono ancora precipitazioni, soprattutto sui settori, con nuvolosità in aumento. Nel corrso della serata previsti fenomeni anche più intensi in Abruzzo, con possibilità di neve sull settore Appennino oltre i 1200 metri.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente instabile. Piogge e temporali sulle Isole Maggiori nel corso della mattinata, con variabilità asciutta sulle altre regioni. Nel corso del pomeriggio le piogge si estenderanno anche verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Intensificazione dei fenomeni soprattutto in Sicilia. Anche in serata, soprattutto lungo i settori, si attendono piogge e acquazzoni sparsi. Possibilità di neve oltre i 1300-1500 metri.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature, le minime in calo al Nord, stabili al Centro e in aumento al Sud. Per quanto riguarda i valori masimi, invece, questi risultano in rialzo al Nord, stabili o in lieve aumento al Centro, e in calo sulle aree del Sud.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi e molto mossi i bacini italiani.