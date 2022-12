Meteo OGGI mercoledì 30 novembre | Ancora piogge e temporali al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 novembre. Al Sud previsti ancora piogge e temporali, localmente anche intensi. Sarà invece più asciutto il tempo altrove, sebbene si attenda un’intensa nuvolosità.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica. Con il terzo ciclone in sette giorni che ha raggiunto il Sud, si attendono ancora con piogge diffuse sui settori ionici, in particolar modo sulla Calabria e sulla Basilicata. Sono in via di esaurimento, tuttavia, le precipitazioni che in questi giorni stanno bagnando il Meridione. Per quanto riguarda il resto della nostra penisola, il tempo sarà generalmente più asciutto. Cielo però nuvoloso.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente stabile. Ancora molta nuvolosità prevista al mattino nella fascia che si estende tra Romagna e Triveneto. Nuvole, queste, che saranno sempre accompagnate da un contesto asciutto. Previste invece ampie schiarite altrove, anche nel corso delle ore pomeridiane. per quanto riguarde le ore serali, ancora tempo stabile e asciutto, con ampi spazi di sereno, su buona parte del Nord. Si attendono, però, nebbie e nubi basse in Pianura Padana.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo leggermente più instabile. Per quanto riguarda la mattina, si attende una estesa nuvolosità sul versante adriatico con piogge e neve oltre i 1000-1100 metri. Sarà invece sereno o al massimo poco nuvoloso il tempo altrove. Per quanto riguarda le ore pomeridiane, il tempo risulterà asciutto sebbene si registranno ancora degli addensamenti sul versante adriatico. Nuvolosità in aumento nel corso della serata, nuvolosità che interesserà anche l’area tirrenica. Non si attendono, però, fenomeni associati. Sereno o poco nuvoloso in Sardegna.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente instabile. Per quanto riguarda la mattina, i cieli saranno principalmente su buona parte del Meridione, con addensamenti nuvolosi e piogge sparse. Prevista neve sugli Appennini sopra i 1200-1400 metri di quota. Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, mentre in serata permarranno fenomeni associati sulle regioni ioniche e sulla Sicilia. Asciutto altrove, ma il cielo rimarrà coperto.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in flessione principalmente sulle regioni del Centro, mentre si registra un rialzo sulle regioni del Nord. Stazionare sul resto del Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, lieve aumento al Centro-Nord, nessuna variazione significativa sul resto dell’Italia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati settentrionali su Liguria, lungo le coste del nord Adriatico e sulle regioni centro-meridionali.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi e molto mossi tutti i bacini italiani, con moto in aumento nel corso delle ore serali.