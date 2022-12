Meteo OGGI giovedì 1 dicembre | Ancora nuvole e piogge

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 dicembre. Ancora bassa pressione, piogge e locali temporali attesi principalmente sulle regioni del Sud. Tempo in peggioramento nel corso della notte.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica. Sulla nostra penisola aleggia una modesta circolazione depressionaria, che porterà nuvole per buona parte della giornata da Nord a Sud. Sarà però al Meridione che si sfogherà il maltempo, con precipitazioni (anche di carattere temporalesco) che bagneranno buona parte delle aree interne. Più sole sulla Sicilia. Piogge e piovaschi attesi anche in Sardegna. Tempo in peggioramento nel corso della sera e delle ore notturne anche al Nord, tanto che sul Triveneto si attendono piovaschi. Temperature stazionarie.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente stabile. Si attende però ancora nuvolosità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche sporadico piovasco previsto sul settore appenninico, e possiblità di piogge sparse nel corso della notte. Meno nuvole sulle restanti regioni, ma nubi in intensificazione nel corso della sera. Possibilità di foschia e nebbie in banchi in Pianura Padana dopo il tramonto.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, previsto tempo leggermente più instabile. Si attendono addensamenti sparsi sulla Sardegna, con rovesci sparsi e qualche temporale sulle aree meridionali e orientali. Previsti annuvolamenti sulle regioni adriatiche, che si estenderanno anche sulle aree interne appenniniche e dell’Umbria. Possibilità di fenomeni associati, così come si prevede la possibilità di locali piovaschi anche sulle Marche. Meno nuvole altrove.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente instabile. Molte nubi si attendono sulle regioni peninsulari, locali residui rovesci su Puglia, aree interne, Basilicata e Calabria. Parizale miglioramento e schiarite lungo il versante tirrenico, dove però si assisterà a un nuovo aumento di nubi nel corso della serata. Temporanei annuvolamenti sul settore centro settentrionale della Sicilia, con possibilità di fenomeni associati e qualche debole pioggia.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in flessione principalmente sulle regioni del Centro e sulle aree appenniniche meridionali, mentre si registra un generale aumento altrove. Per quanto riguarda i valori massimi, non si segnalazioni variazioni significative.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente da deboli a moderati nord orientali su liguria e coste del nord Adriatico, deboli variabili sul resto del Settentrione. Soffieranno invece moderati nord occidentali sui settori ionici e adriatici centro meridionali, deboli settentrionali sui settori tirrenici meridionali e deboli orientali sul resto della penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi e molto mossi tutti i bacini italiani, con moto in attenuazione nel corso delle ore serali.