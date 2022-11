Riccardo, rinvenuto morto in un bosco. L’ultima storia Instagram: «Dispiace molto, è stato bello»

Non si sa che cosa sia occorso nelle ore precedenti il dramma, le autorità stanno tentando di comprendere se si sia trattato, in effetti, di un gesto volontario

Si sarebbe ucciso Riccardo Blasi, 24 anni, di Rieti. Il suo cadavere è stato rinvenuto a Pian de Rosce, a Terminillo. Il giovane, da quanto si apprende, si sarebbe suicidato sparandosi alla testa con una pistola di suo padre, che di mestiere fa la guardia giurata.

Alcuni mesi fa, al giovane, che giocava a basket, avrebbero diagnosticato la Sla. Prima di sparire, Riccardo aveva postato un paio di storie Instagram mentre tira il pallone in un canestro, scrivendo dapprima “quel rumore lì”, e poi, in una successiva storia, ha scritto:«Dispiace molto, è stato bello».

I fatti sono accaduti ieri, lunedì 28 novembre. I genitori del giovane, vedendo che non era ancora rientrato, si sono allertati, e hanno fatto partire le ricerche. Le esequie di Riccardo Blasi avranno luogo domani, mercoledì 30 novembre. Non si sa se il ragazzo abbia lasciato messaggi di addio. Da quando gli avevano diagnosticato la Sla a uno stadio alquanto prematuro, stava passando un momento molto difficile della sua vita.

Non si sa che cosa sia successo nelle ore che hanno preceduto il dramma, ed è quello che gli investigatori stanno tentando di comprendere, e cioè se in effetti si sia trattato di un gesto compiuto in modo volontario.

Il giovane era da sempre stato appassionato di basket, tant’è che sin da piccolo aveva indossato i colori della Willie e poi aveva militato nell’Under 14 della Npc, in prima squadra. Il 24enne ha anche giocato in Serie C, e tifava Real Sebastiani. Molto legato anche a Babadook, squadra della città, è stato omaggiato con un ricordo dalla società:«Siamo nel dolore, difficile commentare questa perdita. Uno sportivo appassionato, un bravissimo ragazzo. Non abbiamo parole».

A lasciare un messaggio per Riccardo, anche la Real Sebastiani Rieti:«La RSR apprende con incredulità e sgomento della prematura, quanto dolorosa, scomparsa di Riccardo Blasi, un nostro tifoso, un amante del basket, un ragazzo d’oro. Al papà Gianni e a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio ideale di ciascuna componente della società, dello staff tecnico, della squadra e del settore giovanile», chiosano.