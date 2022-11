iPhone 15, pare ci sia la conferma per una super-fotocamera: così non l’aveva mai realizzata nessuno

La nuova svolta di Apple sarà nel prossimo iPhone in uscita, che secondo le indiscrezioni sembra che possa avere una fotocamera mai vista prima. Si tratta di un qualcosa di totalmente diverso da ciò che conosciamo, forse anche in grado di meravigliarci.

Ed è relativo alla nuova fotocamera che la Mela avrebbe intenzione di implementare soltanto successivamente, seppur le informazioni al riguardo siano alquanto particolari. Che cosa sappiamo di intrigante al riguardo?

Abbiamo apprezzato la nuova linea degli iPhone, ma qualcosa ci dice che Apple voglia migliorarla ancora di più nel 2023. Nikkei Asia, in merito, ci descrive le tecnologie fotografiche che verranno lanciate in futuro. Viene detto che saranno in grado di raddoppiare il livello di saturazione del segnale per ogni pixel.

Così facendo permetteranno ai nuovi modelli di beneficiare di una gamma dinamica superiore rispetto ai moduli odierni, assicurando un minor numero di foto sovraesposte o sottoesposte nel momento in cui la foto presenta zone d’ombra e zone con alte luci. In altre parole è sorprendente ciò che hanno pensato di fare.

I sensori, come se non bastasse, faranno uso di una architettura del tutto diversa, dove i fotodiodi e transistor vengono posizionati in strati differenti, cosicché che ogni layer possa essere inserito un numero superiore di fotodiodi. Arriveranno di sicuro su tutta la line-up dei nuovi iPhone, mentre i modelli Pro è probabile che riceveranno gli update migliori.

L’arrivo delle nuove porte USB: sono già pronte per il lancio

Un esempio che possiamo fare sono i modelli che avranno il primo obiettivo periscopico in assoluto, seguiti dalla nuova generazione munita di porte USB Type-C. Tutti i nuovi modelli, oltretutto, dovrebbero anche implementare la Dynamic Island, introdotta con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, mentre i display ProMotion e la funzione Always-On rimarranno presenti nei due iPhone più costosi.

Un’ultima voce al riguardo, nonostante non sia del tutto certa a differenza delle altre, suggerisce che l’iPhone 15 Ultra avrà una scocca in titanio e un retro con bordi arrotondati. Al momento questo è tutto, però possiamo tranquillamente dire che le informazioni in merito siano davvero allettanti. La Mela ha saputo sorprendere tutti noi con poco, e siamo sicuri del fatto che più tempo passerà, e maggiori saranno i dettagli che verranno a galla.

Di seguito riportiamo la segnalazione fatta da Nikkei Asia, in cui viene ribadito essenzialmente ciò che abbiamo detto sino ad ora. Vi consigliamo di leggerla per poter fare un riepilogo approfondito della questione, che male non fa in situazioni come queste:

“Il nuovo sensore Sony raddoppia all’incirca il livello di saturazione del segnale in ciascun pixel rispetto ai sensori convenzionali. Può catturare più luce e ridurre la sovraesposizione o la sottoesposizione in determinate impostazioni, consentendo alla fotocamera di uno smartphone di fotografare chiaramente il volto di una persona anche se il soggetto si trova in controluce”.