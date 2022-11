Oceanic+ stravolge il nuovo Apple Watch Ultra: ora potrà salvarti la vita anche in mare

Un servizio tanto richiesto quanto indispensabile è stato reso disponibile per tutti gli smartwatch in circolazione, e non sembra essere una aggiunta da poco visto e considerato che sarà in grado di sorprenderci.

Ma in che modo ci riuscirà? Semplice: controllerà i nostri parametri vitali nella maniera più intelligente possibile. Ecco, dunque, una nuova idea firmata Apple, forse la migliore rilasciata sino ad ora per il suo orologio smart.

Parliamo di Oceanic+, ossia un’app – creata ovviamente da Apple – che sfrutta il nuovo sensore di profondità dell’Apple Watch Ultra per eseguire delle immersioni ricreative fino a 40 metri di profondità. Integra le funzionalità di Dive Log, il GPS, la bussola elettronica e la guida dei siti di immersioni presenti nelle vicinanze, oltre alla condivisione delle immersioni con una serie di funzionalità interessanti.

Di base ha una versione gratuita che attualmente non è in grado di elaborare i dati relativi alla saturazione dei tessuti ed i tempi di decompressione, non a caso è utile solo per le immersioni in apnea o per lo snorkeling. Quella a pagamento, ovviamente, mette a disposizione tutte le funzionalità ed è utile per la singola immersione, mensile o annuale.

I costi variano a seconda di ciò che vogliamo fare: vanno da 12,49 euro per l’abbonamento mensile, 98,99 euro per quello annuale e 139,99 euro per quello famiglia, che consente di condividere le medesime esperienze con un’altra persona. Ma aspettate: non abbiamo ancora finito di parlare di questa splendida applicazione.

Oceanic+ non è utile solo durante l’immersione, ma anche dopo

Può essere installata dall’Apple Store avente iOS 16.0 o superiore, inoltre è possibile creare il profilo dell’utente scegliendo l’unità di misura da usare per i log, il livello di esperienza del subacqueo e la certificazione per l’uso di miscele particolari. Come se non bastasse potremmo anche attivare il computer subacqueo tramite il Watch Ultra, rendendolo molto veloce ed intuitivo a livello di utilizzo.

Potremo anche impostare altre opzioni particolari, come gli allarmi di profondità massima, il massimo tempo di immersione e la temperatura minima. Il cinturino è sia largo che elastico, quindi può essere riposto anche sopra la muta durante l’immersione. Una volta finita l’esperienza sott’acqua, la storia continua: l’app elabora altre informazioni interessanti anche quando abbiamo finito di nuotare.

Avremo modo di consultare il logbook, cioè il resoconto dell’immersione. Sull’orologio sono riportati i dati essenziali, mentre la versione presente sull’iPhone è perfetta. Ci verrà mostrato, in sintesi, un profilo grafico dell’immersione e tutti i dati possibili, la mappa del punto di immersione e i dati relativi ad esso. Non mancherà neanche l’occasione di riportare la visibilità, le condizioni in superficie e la corrente.

insomma, Oceanic+ ci offre di tutto e di più: ora è veramente impossibile non apprezzare la nuova applicazione di Apple. Ma voi quale piano sceglierete? Sia quello gratuito che quello a pagamento sono convenienti, tuttavia resta a noi scegliere che cosa fare. Il tempo, per fortuna, è con noi questa volta.