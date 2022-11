Twitter, le famose spunte cambiano colore: Blu, Oro e anche Grigie questa è la rivoluzione

Per più di qualcuno, soprattutto i detrattori di Elon Musk, Twitter è al canto del cigno, un po’ per demeriti suoi, un po’ per meriti di altri social, simili ma innovativi.

Se sarà effettivamente così, lo scopriremo solo vivendo, nel frattempo arrivano delle novità da tenere in considerazione per chi utilizza ancora (e sono tantissimi, a livello globale) quel servizio di notizie e microblogging fornito dalla società californiana, di San Francisco, passata nelle mani del numero uno al mondo per patrimonio complessivo.

Twitter sta cambiando le spunte: blu, oro e anche grigie, un’autentica rivoluzione a cui Elon Musk ha dato il via libera. Lo ha rivelato lui stesso, il Paperon de’ Paperoni del nuovo millennio, in un cinguettio naturamente, in perfetto stile Twitter, rivelando la data di lancio del nuovo sistema di verifica, in arrivo al massimo per il 2 dicembre, secondo secondo il tweet del nuovo padrone dell’Uccellino. Sempre in risposta a un tweet, Elon Musk ha assicurato che Twitter lancerà provvisoriamente Verified la prossima settimana. Nel tweet, non c’è spazio a dubbi: “Scusa per il ritardo, lanceremo provvisoriamente Verified venerdì della prossima settimana“.

Una svolta “dolorosa ma necessaria”

Musk ha spiegato il nuovo sistema di codifica a colori: “Spunta d’oro per le aziende, spunta grigia per il governo, blu per gli individui (celebrità ma non solo, ndr) tutti gli account verificati verranno autenticati manualmente prima dell’attivazione del controllo. Doloroso, ma necessario“. Sempre Elon Musk, sempre in un altro tweet, ha confermato che le persone continueranno a ricevere un segno di spunta blu. “Tutti i singoli umani verificati avranno lo stesso segno di spunta blu, poiché il confine di ciò che costituisce notevole, è altrimenti troppo soggettivo. Gli individui possono avere un piccolo logo secondario che mostra che appartengono a un’organizzazione, non prima che venga verificato come tale da quella determinata organizzazione. Spiegazione più lunga dopo settimana”.

A piccole dosi, dunque, Elon musk sta cambiando il suo social. O tornando sui suoi passi, visto che quello che una volta era il simbolo che certificava l’autenticità dell’account con cui si interagiva è diventato un mezzo per fare un abbonamento da 8 dollari al mese, provocando l’ira funesta degli utenti con conseguente modifica dei programmi.

Secondo The Verge l’abbonamento per utilizzare il servizio chiamato “Twitter Blue” potrebbe aumentare da 5 a 20 dollari. Ma anche questa ipotesi, per quanto rivelata da una fonte autorevole, potrebbe essere soggetta a cambiamento. Con Elon Musk, d’altronde, è vero tutto. E il suo esatto contrario.

FONTE