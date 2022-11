Mal di gola: tutti i rimedi naturali che arrivano in nostro aiuto

Con il sopraggiungere dei primi freddi fa la sua comparsa il mal di gola. Ma quali sono i metodi naturali per combatterlo?

Il mal di gola è uno dei malanni di questa stagione. Si tratta di qualcosa di fastidioso che comporta bruciore, prurito, ecc…

Ma come si può alleviarlo senza ricorrere a farmaci da banco? Ecco alcuni utili suggerimenti.

Mal di gola: da cosa è causato

In generale per far passare il mal di gola bisognerebbe stare a riposo, dal punto di vista fisico e della voce, bere tanto, per evitare la disidratazione della gola, non sforzare la voce o schiarirla. Solitamente questo malanno svanisce nel giro di 5-7 giorni.

Ma da che cosa viene causato?

infezione virale determinata dal virus del raffreddore

determinata dal virus del raffreddore herpes

infezione batterica: per esempio lo streptococco che si accompagna a tosse e febbre

In questa circostanza chi fuma non dovrebbe farlo, poi non bisognerebbe assumere antibiotici o antinfiammatori, evitare cibi che contengono sostanze piccanti.

Mal di gola: tutti i consigli indispensabili