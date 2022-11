Mistero su Riccardo, morto in un sinistro prima di laurearsi. L’Università:«Non faceva esami da tempo»

Riccardo Faggin è morto qualche giorno fa in un sinistro stradale, schiantandosi contro un platano. Ma è successo qualcosa di inaspettato: a casa stavano preparando le celebrazioni per la sua laurea, che tuttavia, a detta dell’Università non era prevista

È mistero sulla morte di Riccardo Faggin, 26 anni, che si sarebbe dovuto laureare in scienze infermieristiche. Da quanto si apprende, sarebbero stati pronti i festeggiamenti per la laurea del giovane. Poi, lo schianto contro un platano che ha portato via Riccardo, per sempre.

Ma, c’è un ma. Attorno al drammatico decesso di Riccardo, ora, aleggia un mistero. L’Università di Padova, infatti, avrebbe fatto sapere che non era prevista nessuna sessione di laurea e che il laureando, ossia il giovane Riccardo, era da tempo che non dava gli esami, come riporta Il Gazzettino.

Il padre di Riccardo, Stefano Faggin, ha detto che stanno cercando di comprendere cosa sia accaduto. L’uomo si sta facendo domande sulla morte di suo figlio. E così, il sinistro stradale alla vigilia della presunta laurea inizia a diventare un vero e proprio mistero.

Un’amica della famiglia avrebbe raccontato che quella strada, Riccardo la percorreva di frequente per tornare a casa, quindi la conosceva a fondo. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa, e da Abano Terme si stava dirigendo a Padova. L’auto su cui stava viaggiando Riccardo, avrebbe sbandato e invaso l’altra corsia di marcia, per poi finire con uno schianto contro un platano.

Il decesso del giovane è con molta probabilità occorso subito o giù di lì, in quanto i medici hanno potuto solo dare conferma del fatto che era morto. Riccardo era iscritto all’Università di Scienze Infermieristiche e desiderava diventare infermiere del Soccorso Alpino, in quanto amava parecchio la montagna ed era anche appassionato di cucina.

La sera prima dell’incidente che gli ha portato via la vita, aveva cucinato per i suoi familiari una cena. Frequentava anche la parrocchia di San Martino, da quanto si apprende. Quel che si sta cercando di comprendere è come mai il giovane non abbia informato i suoi genitori del fatto che il giorno seguente non ci sarebbe stata alcuna laurea da celebrare.