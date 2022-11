Preoccupano le condizioni di salute di Pelé: ricoverato d’urgenza il campione brasiliano

Preoccupano le condizioni di salute di Pelé, nuovo ricovero d’urgenza: prosegue il calvario del campione brasiliano, che lotta ormai da diverso tempo contro un tumore al colon.

Risale ad aprile l’ultimo ricovero del campione, preceduto da quello di due giorni avvenuto d’urgenza ai primi di gennaio. Negli ultimi mesi le condizioni sembravano essere in via di miglioramento, stabilizzatesi. Ma pare che la partita con il cancro, per l’ormai 82enne, sia ancora da giocare.

Secondo quanto viene riportato dalle varie testate, infatti, le condizioni di salute di Pelé tornano a preoccupare i fan. L’ex calciatore brasiliano è stato infatti nuovamente ricoverato con un’urgenza, sebbene comunque la figlia abbia rassicurato che si tratta comunque di un “ricovero programmato”.

Pelé e la lotta contro il tumore

Come riportato dalle agenzie di stampa, la leggenda del calcio brasiliano sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di San Paolo, dopo aver riscontrato un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e una insufficienza cardiaca scompensata. Sarebbero state, si legge da alcuni quotidiani specializzati quali ESPN Brasile, che a provocare questi effetti indesiderati sarebbero state le cure chemioterapiche a cui si è sottoposto delle ultime settimane.

Si legge inoltre che sarebbe stata la moglie ad accompagnare Pelé in ospedale, insieme ad un suo assistente. L’équipe medica, invece, avrebbe riferito ai media che la chemioterapia effettuata in questi mesi non avrebbe purtroppo mostrato una risposta ai tumori presenti in vari organi del corpo del campione brasiliano. Date le sue attuali condizioni, l’82enne verrà sottoposto anche ad altri esami, con i medici che starebbero valutando la possibilità per l’ex campione di aver riscontrato un’encefalopatia epatica.

In tutto questo clima di tensione, che ha raggiunto anche il Qatar, dove si stanno svolgendo i Mondiali di calcio, la figlia del leggendario calciatore ha cercato di rassicurare i fan. Attraverso alcuni post pubblicati sui social, infatti, la donna (che si trova a Doha per seguire la nazionale verde oro) avrebbe smentito la gravità della faccenda, parlando piuttosto di un ricovero e di una visita ospedaliera in realtà già programmata. “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui all’anno nuovo”, ha infatti spiegato Kelly.