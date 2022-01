Calcio in ansia per Pelé: il campione sta giocando la partita più difficile

Il personale calvario del campione brasiliano, alle prese con la sfida più difficile della sua vita: un tumore al colon.

Sta senz’altro giocando la partita più delicata della sua vita. Giovedì scorso Pelè è stato dimesso dall’ospedale dopo un ricovero di due giorni in una clinica di San Paolo. L’ospedalizzazione si è resa necessaria a causa del cancro che lo affligge. L’anno passato al campione brasiliano è stato rimosso un tumore al colon e nei mesi successivi ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia. In una nota, l’ospedale Albert Einstein ha raccontato di «condizioni clinicamente stabili».

Un campione che non si arrende mai

Ma il mondo del calcio è in ansia dopo le indiscrezioni di Espn: secondo la rete tv, la partita col cancro è tutt’altro che finita. Pare infatti che al grande fuoriclasse brasiliano siano stati diagnosticati un tumore all’intestino, uno al fegato e l’inizio di un altro in un polmone, motivo per cui Pelè si sarebbe sottoposto a nuovi accertamenti. Dal suo entourage non è giunta alcuna conferma né una smentita.

A 81 anni, il fisico dell’ex calciatore è già stato messo a dura prova da svariati interventi: uno all’anca, che non gli consente di camminare in sicurezza, fino al ricovero parigino del 2019 a causa di un’infezione alle vie urinarie. Ma Pelè non si arrende e continua a lottare; e quando può cerca di rassicurare sui social network i milioni di fan preoccupati per lui.

Ieri su Instagram ha postato un messaggio per Elza Soares, leggenda della musica brasiliana spentasi a 91 anni: «Un mito della nostra musica», ha scritto il campione: «Storica, genuina, unica e ineguagliabile. Oggi ci lascia, ma nel cuore sarà sempre eterna». Soares era la moglie con Garrincha, l’ex compagno della leggendaria squadra brasiliana con cui Pelé giocò e vinse la Coppa del Mondo nel 1958 e nel 1962.