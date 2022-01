Interventi negati a pazienti senza super Green pass. Ispezione al Galeazzi

Covid: la Regione Lombardia chiede chiarimenti dopo il caso fatto scoppiare dal giornalista Mario Giordano a “Fuori dal coro”.

Caso di malasanità o sensazionalismo giornalistico? La Direzione generale Welfare della Regione Lombardia vuole vederci chiaro e ha fatto partire una ispezione interna all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano dopo il caso scoppiato a “Fuori dal coro”.

Un servizio della trasmissione di Mario Giordano ha documentato il rinvio degli interventi ai pazienti sprovvisti di Green pass rafforzato – dunque non in possesso della vaccinazione anti-Covid – su disposizione del virologo e direttore sanitario della struttura Fabrizio Pregliasco.

Regione Lombardia avvia un’ispezione

L’assessorato al Welfare guidato da Letizia Moratti ha dunque disposto l’invio degli ispettori allo scopo di “raccogliere informazioni” sull’accaduto e “a breve”, dicono dall’assessorato, l’ospedale dovrà produrre una relazione.

Nei giorni scorsi il virologo noto al grande pubblico Pregliasco aveva spiegato che a essere stati posticipati erano solo “gli interventi non urgenti, come ad esempio l’alluce valgo” che riguardano pazienti in situazione di fragilità, tra i quali quelli privi di sprovvisti di super green pass.

Una misura, ha detto Pregliasco, presa “a tutela dei pazienti stessi, vista la situazione epidemiologica che vede un aumento esponenziale dei nuovi casi di Covid-19 nella popolazione”. La Regione Lombardia sta “facendo verifiche per approfondire e capire” e allo stato attuale delle cose non possiede elementi per poter rilasciare dichiarazioni, dichiarano dall’assessorato.