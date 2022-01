Non accetta la sua relazione sentimentale: 71enne minaccia e sequestra figlia 37enne

Non accetta la sua relazione sentimentale: a Catania un 71enne minaccia e sequestra la figlia 37enne. Arrestato dai carabinieri, ora è finito agli arresti domiciliari. Ritrovata l’arma usata per costringere la vittima a seguirlo.

Arrestato un uomo di 71 anni residente a Ramacca, in provincia di Catania. I carabinieri lo hanno colto il flagranza di reato, gravemente indiziato del reato di sequestro di persona. L’anziano, infatti, contrario alla relazione che la figlia 37enne avrebbe intrattenuto con un uomo, avrebbe minacciato con un arma e segregato la donna in un’abitazione di Motta Sant’Anastasia. L’intervento è scattato dopo la tempestiva segnalazione da parte del compagno e del fratello della vittima. Il 71enne si ritrova ora a scontare gli arresti domiciliari.

Avrebbe sequestrato la figlia 37enne perché contrario alla sua relazione con un uomo. Questo l’episodio avvenuto in provincia di Catania, e che vede protagonista un anziano di 71 anni. I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, lo hanno arrestato in flagranza di reato per sequestro di persona. La vicenda sarebbe scoppiata durante un pranzo domenicale, occasione in cui l’uomo avrebbe espresso in maniera violenza il suo disappunto per la relazione tra la figlia e il suo convivente.

Minacciando la donna con una pistola, l’avrebbe costretta a seguirlo fino a un’abitazione di Motta Sant’Anastasia, dove l’avrebbe rinchiusa e segregata – fornendole personalmente i beni di prima necessità. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati il convivente e il fratello della 37enne. Secondo quanto viene riferito, tuttavia, la vittima sarebbe riuscita a inviare un sms con richiesta di aiuto ai carabinieri.

Tramite lo scambio di messaggi, i militari sono quindi riusciti ad individuare l’abitazione in cui era stata rinchiusa. Dopo aver fatto irruzione dell’appartamento, hanno scoperto l’uomo 71enne in flagranza di reato. Il giorno successivo, sempre nei pressi dell’abitazione, è stata ritrovata anche l’arma usata dall’anziano per costringere la figlia a seguirlo: si tratta di una Beretta calibro 7,65 semiautomatica, non censita e senza matricola. L’arma, con caricatore pieno e con colpo in canna, è stata rinvenuta trovata all’interno di una scatola precedentemente occultata, interrata nelle campagne di Ramacca. La donna è stata liberata, mentre il padre è stato portato al carcere di Catania Piazza Lanza. Dopo l’udienza di convalida, il 71enne è stato infine posto agli arresti domiciliari.