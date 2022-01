Sparatoria in centro: rapinatore ferisce agenti ma viene bloccato [VIDEO]

Sparatoria in pieno centro tra le forze dell’ordine e il rapinatore di una concessionaria. Catturato, in mano aveva ancora la pistola.

Far West a Taranto, in viale Magna Grecia, dove stamattina un 42enne con precedenti penali è entrato in una concessionaria di automobili e ha cercato senza successo di impadronirsi di una Porsche Cayenne. Dopo la tentata rapina è fuggito a piedi con le chiavi della vettura. Il titolare ha immediatamente lanciato l’allarme e subito è intervenuta la Volante della Questura a bordo della quale c’erano due poliziotti che hanno provato a fermarlo a circa 200 metri dalla rivendita. Ma in tutta risposta il rapinatore ha esploso alcuni colpi di pistola ferendo, per fortuna in modo leggero, i due agenti. I colpi d’arma da fuoco hanno ferito un agente al costato e l’altro a una mano.

Gli agenti feriti non sono in pericolo di vita

Entrambi i feriti nella sparatoria non sono in pericolo di vita. Le condizioni del primo sono leggermente più serie ma nel complesso rassicuranti.

Altri poliziotti intervenuti sul posto sono riusciti a bloccarlo di lì a poco. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura jonica stanno ancora approfondendo le indagini per ricostruire il grave episodio accaduto questa mattina a Taranto e chiarire tutti gli aspetti della vicenda.

Per il momento non è ancora stato emesso alcun provvedimento a carico dell’uomo che al momento del fermo stringeva ancora in mano, oltre alla pistola, le chiavi dell’autovettura che poco prima aveva tentato di rapinare.