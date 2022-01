Bollettino coronavirus 22 gennaio: 171.263 contagi, 333 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 22 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. Le vittime sono invece 333 mentre ieri erano state 373.

Sono 1.043.649 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.117.553. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri.

Le Regioni

In Lombardia 31.164 nuovi casi e 82 decessi

Con 214.099 tamponi effettuati è di 31.164 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 14,5 (ieri 16,1%). Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2, 274) e nei reparti (-42, 3.461). Sono 82 i decessi, che portano il totale delle vittime a 36.460 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 9.131 i positivi segnalati a Milano (di cui 3.546 a Milano città), 3018 a Bergamo, 4439 a Brescia, 1838 a Como, 1163 a Cremona, 888 a Lecco, 686 a Lodi, 1542 a Mantova, 2547 a Monza e Brianza, 1598 a Pavia, 671 a Sondrio e 2.699 a Varese.

In Emilia-Romagna oltre 17.000 casi, morta 12enne con gravi patologie

Sono 17.887 – 913.835 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi di positività al Covid emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 75.815 tamponi eseguiti. A questi casi ne vanno aggiunti 1.350 registrati da ieri a Ferrara e provincia che – spiega la regione – per un problema di rilevamento, non è stato possibile caricare da parte della Ausl. Il totale complessivo di oggi sarebbe quindi di 19.237 casi. Calano di tre unità – passando da 145 a 142 – i pazienti ricoverati nelle terapie intensive – 84 non vaccinati e 58 vaccinati con ciclo completo – mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono sostanzialmente stabili a quota 2.467, 8 in più rispetto a ieri. Tornando ai nuovi contagi – l’età media è di 34,9 anni – la distribuzione sul territorio vede in testa la provincia di Bologna con 3.443, seguita da Modena (3.321), Reggio Emilia (2.176), Ravenna (1.952), Rimini (1.706), Parma (1.598), Forlì (1.053), Piacenza (1.010), Cesena (970), il Circondario Imolese (595) e Ferrara con 63 cui vanno aggiunti i 1.350 non comunicati al ministero della Salute e recuperati nei prossimi giorni. Quanto ai malati effettivi, questi sono 358.150 (+10.016 rispetto a ieri) di cui 355.541 (+10.011 rispetto a ieri) in isolamento a casa, pari al 99,3% del totale dei casi attivi mentre sono 29 i decessi registrati da ieri tra cui una donna di 71 anni in provincia di Ferrara e una ragazzina di 12 anni nel Riminese, affetta, sottolinea la Regione nel suo bollettino, gravi pluripatologie pregresse. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i morti, in Emilia-Romagna sono stati 14.748. Sul fronte della campagna vaccinale, infine, nel primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 9.356.266 dosi. Sul totale sono 3.674.726 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4% mentre le terze dosi fatte sono 2.088.807.

D’Amato, nel Lazio 14.821 nuovi casi positivi (-493)

“Oggi nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi, si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (-1) e +7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive”. Lo comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Toscana 12.190 nuovi casi, 24 decessi

I ricoverati sono 1.475 (10 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno). In Toscana sono 12.190 i nuovi casi Covid (5.032 confermati con tampone molecolare e 7.158 da test rapido antigenico), che portano il totale a 653.343 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 466.622 (71,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 21.879 tamponi molecolari e 52.994 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,3% è risultato positivo. Sono invece 16.883 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 72,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 178.714, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.475 (10 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 13 uomini e 11 donne con un’età media di 84,2 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 12.190 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

