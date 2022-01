Addio a Gianni Di Marzio: morto l’allenatore che scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

Calcio in lutto: scomparso a 82 anni il grande allenatore di tante squadre e padre del giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

Gravissimo lutto per tutto il mondo del calcio. Ci lascia un altro grande allenatore: a 82 anni si è spento Gianni Di Marzio. Napoletano d nascita, negli anni ’70 era stato un allenatore di grande successo capace di portare il Catanzaro in serie A. Era il padre del giornalista di SKy Sport Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato. Nel 1977 allenò il Napoli, guidandolo alla finale di Coppa Italia. Quello stesso anno scoprì in Argentina il giovanissimo Diego Armando Maradona. Lo segnalò al presidente Corrado Ferlaino ma l’operazione non andò in porto per via della chiusura delle frontiere. Ad ogni modo Di Marzio conservò sempre uno splendido rapporto col Pibe de oro.

Conclusa la carriera di allenatore, Di Marzio operò come manager di diverse società, tra le quali il Venezia di Maurizio Zamparini col quale riuscì a conquistare la promozione in serie A. Da molti anni l’ex allenatore viveva a Padova, dove anche il figlio Gianluca ha esordito come popolare giornalista televisivo esperto di calciomercato. A Padova, dove aveva allenato a metà anni ’80 e era stato stimato dirigente, era un personaggio amatissimo: da allenatore biancoscudato aveva anche voluto da calciatore un allora giovanissimo Roberto De Zerbi, l’ex allenatore del Sassuolo.

Un grande scopritore di talenti calcistici

Gianni Di Marzio si sarebbe poi dedicato all’attività di osservatore sportivo, scoprendo il giovanissimo Cristiano Ronaldo in Portogallo. Opinionista televisivo e radiofonico, compariva spesso nei programmi delle emittenti di Napoli.

Con la città partenopea aveva conservato uno strettissimo rapporto, così come il figlio Gianluca, giornalista di punta della redazione di Sky Sport che ha comunicato su Twitter la notizia della morte del padre scrivendo: «E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti».

Nello scorso novembre l’Eav, l’azienda dei trasporti pubblici campani, aveva inserito la sua immagine nella galleria dei grandi personaggi del Napoli all’interno della stazione della Cumana a Fuorigrotta, proprio davanti allo stadio San Paolo così amato dal Mister Di Marzio.