Ragazza di 12 anni precipita da finestra del primo piano a scuola: è grave

La ragazzina con un’eliambulanza è stata portata in ospedale, al Bambin Gesù, a Roma. Ecco cos’è successo

In una scuola media di Latina, una ragazza è precipitata dal primo piano. Un’eliambulanza, verso le ore 10 è giunta alla scuola Corradini per soccorrerla.

La dodicenne, secondo quanto si apprende, è caduta dal primo piano della scuola, piuttosto elevato, dato che il piano terra è rialzato. Subito è scattata l’allerta, da parte della scuola, che ha chiesto l’intervento del 118.

Sul posto sono sopraggiunte ambulanza ed eliambulanza, e hanno effettuato le manovre di soccorso per stabilizzare la ragazza. Dopodiché, l’elicottero è partito per portare in nosocomio la giovane. In loco è arrivata la polizia, con Squadra Volante e Mobile, per comprendere cosa sia accaduto.

Sulla dinamica della vicenda è tutto ancora da mettere in chiaro, ma pare che la 12enne da tempo manifestasse disagio. In classe, pare avesse detto di sentirsi accaldata. Quando è precipitata, i compagni stavano eseguendo un cambio libri negli armadietti. La polizia sta indagando per comprendere cosa sia avvenuto a tutti gli effetti.

In classe e nella scuola in generale, ci sono stati istanti di panico per i ragazzi e per lo staff scolastico. La dodicenne è grave, anche se era cosciente e si lamentava a causa del forte dolore. L’hanno portata al nosocomio di Roma, il Bambin Gesù.

Nel frattempo, la dirigenza scolastica ha contattato i genitori di tutti gli studenti della classe della dodicenne che li hanno riportati a casa. I ragazzi sono sconvolti da quello che è accaduto alla loro compagna di classe.