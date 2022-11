L’ennesima ridicola sceneggiata di Orsini sulla Russia in tv

Durante la trasmissione Cartabianca, l’ex-docente della Luiss attacca duramente su Russia e Ucraina. Le sue argomentazioni però non reggono, offende Maurizio Lupi, alza la voce e interrompe. Ormai è più una parodia che un commentatore di questioni internazionali.

Alessandro Orsini è ormai più un personaggio televisivo che uno studioso di questioni internazionali. Il vizio della provocazione e della polemica sono diventati un suo marchio di fabbrica, specialmente quando si tratta di parlare della questione Ucraina e della guerra di invasione attuata dalla Russia ai suoi danni.

“Mi assumo la responsabilità di quello che dico: qualunque politico dica che la Russia deve ritirarsi da tutti i territori è un imbecille, un idiota. Chi dice che la Russia deve ritirarsi, per avere un dialogo diplomatico, è un imbecille“. E’ questa la nuova (ma non tanto) provocazione di Orsini espressa ieri durante la trasmissione Cartabianca. “L’Occidente sta assumendo posizioni di morte, guidato da criminali – afferma l’ex-docente della Luiss sui fenomeni terroristici -. Siete estremisti, volete dare solo armi senza fare nulla per la pace“.

Orsini ha da sempre la pretesa di spiegare cosa accade e di fornire quale sia la soluzione, chi non è d’accordo con lui o gli fa notare le evidenti contraddizioni dei suoi ragionamenti, è qualcuno da aggredire. Infatti se la prende con Maurizio Lupi, presente in studio: “Io vengo continuamente interrotto, devo andare all’escalation verbale. Se gli ucraini sono in questa situazione in larga parte è perché l’Occidente non vuole trattare e non vuole mediare. Io ho condannato la Russia miliardi di volte ma la Russia vuole trattare. L’Occidente non vuole” dice Orsini. “ La risposta che sto per darle è a beneficio di chi ci ascolta perché voglio spiegare alle persone come in Italia noi manipoliamo l’opinione pubblica ” continua.

LA LITE CON LUPI