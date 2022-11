Ischia, volontaria trova una bambola nel fango: “Voglio restituirla a chi l’ha persa”. L’appello dei social arriva fino alla giovane proprietaria, Viviana: “È la mia”.

Continuano senza sosta le ricerche delle ultime persone dichiarate disperse in quella terribile frana che si è abbattuta a Casamicciola Terme (Ischia). Per ora, il bilancio rimane di 8 morti, 4 dispersi, 5 feriti.

Ma oltre ai vigili del fuoco, che si sono mobilitati per proseguire le operazioni di ricerca e soccorso provenendo anche da diverse regioni, sono diversi i cittadini che, a modo loro si stanno dando da fare per ricostruire un po’ di umanità frantumatasi con la tragedia. In questo senso è emersa nelle scorse ore, tramite social prima e tramite notiziari dopo, la storia di una donna che, tra le macerie dell’isola, ha ritrovato una bambolina di pezza nel fango.

Il ritrovamento: “La bambola sta bene, vuole solo tornare a casa”

L’episodio è arrivato all’attenzione dei media e del web a seguito di un annuncio, di un appello, fatto da donna di Ischia tramite Facebook. Nel suo post, condiviso diverse ore fa, Regina Buono ha infatti raccontato di aver ritrovato tra le macerie di Casamicciola una bambola completamente ricoperta dal fango. Dopo averla pulita, ed essersi accertata delle condizioni del giocattolo, ha dunque lanciato un annuncio sui social, così da poterla restituire alla bambina che l’ha persa.

“Ho trovato nel fango questa piccola bambola che porterò con me, magari insieme troviamo la proprietaria. La bambola sta bene, è stata lavata e ha mangiato. Vuole solo tornare a casa”, ha scritto la donna tramite un post su Facebook. Da quanto spiegato, la signora, residente dell’isola, avrebbe rinvenuto il giocattolo mentre saliva Monte della Misericordia, vicino ad un centro termale, danneggiato dall’alluvione.

Immediato il tam tam, con il post che è stato condiviso da tante persone nel giro di breve tempo. Fino a che, tra l’altro, non è riuscito a raggiungere la stessa proprietaria della bambolina di pezza.

La giovane Viviana: “Un ricordo di quando ero piccola”

A raccontare quest’altro pezzo di storia è stata un’amica di Regina, Catrin Sirabella. Raggiunta dalla redazione del Corriere, la donna ha raccontato che non è stato difficile trovare la famiglia e la casa della bambolina. “A Ischia ci conosciamo tutti”, ha infatti spiegato. Ecco perché la proprietaria, una 17enne di nome Viviana, ha risposto in breve tempo a quel tenero appello.

Secondo quanto spiegato dalla giovane, quel gioco le era stato regalato quando era piccola, e lo conservava ancora come ricordo. La bambolina è rimasta sommersa, sepolta dal fango, dopo che alle 5 del mattino il fiume di fango e detriti ha travolto l’abitazione della famiglia di Viviana. Di quella casa, ormai è rimasto poco. La bambolina ha terminato la sua corsa verso piazza Bagni, a diversi metri di distanza dalla casa della giovane.

Una storia nella storia, questa, che parla di riconciliazione e terminata con un lieto fine. Il tutto, però, ha lasciato lo stesso un po’ di amaro in bocca a Regina, autrice del post. Pare infatti che la donna sia stata contattata da diverse testate che, dopo aver visto il suo appello su Facebook, avrebbero cercato di strapparle qualche dichiarazione. La donna, però, sarebbe stata tutt’altro che ben disposta: “Rispondo qui pubblicamente, alle vostre richieste di rilasciare una dichiarazione in merito alla ricerca della proprietaria della bambolina…..il mio è stato un gesto semplice e nel nostro piccolo di GRANDE COMUNITÀ ci stiamo muovendo…… Non parlo con certa stampa, che puntualmente ha fatto AD ISCHIA del nostro dramma uno SPETTACOLO MEDIATICO senza scrupolo”. Nel frattempo, sull’isola tutti, volontari e soccorritori, continuano a scavare.