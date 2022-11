Frana a Ischia, vigili del fuoco scavano nel fango per cercare i dispersi

A Casamicciola, i vigili del fuoco stanno continuando a scavare nel fango, cercando le persone disperse

Continuano senza sosta le ricerche delle quattro persone disperse nella frana che si è abbattuta a Casamicciola Terme (Ischia). Adriano De Acutis, comandante dei vigili del fuoco di Napoli che sta seguendo di persona le ricerche da sabato scorso, ha dato ulteriori info sulle ricerche.

Come riporta Adnkronos, De Acutis spiega che le ricerche delle persone disperse stanno andando avanti «ventiquattro ore su ventiquattro, perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi». Il comandante sottolinea, inoltre, che le ricerche stanno proseguendo dal punto in cui è partita la colata fino al mare. Per il momento, chiarisce il responsabile comunicazione vigili del fuoco, non sono stati né trovati, né recuperati i quattro dispersi.

I sommozzatori stanno operando nella zona di mare di Casamicciola, alla ricerca dei dispersi. Si tratta di una zona molto ampia. De Acutis spiega di voler parlare ancora di ricerca di dispersi e non di corpi, in quanto potrebbero essere ancora vivi.

Il comandante, inoltre, precisa che le strutture che si trovano nella zona sono, per una parte, «pericolanti e dobbiamo adottare tutte le misure di sicurezza perché bisogna fare operazioni particolari, ad esempio come il taglio di solai. Dobbiamo essere certi di lavorare in sicurezza».

In questi giorni, sono impegnati nelle ricerche e nei soccorsi a Ischia ben 185 vigili del fuoco, che arrivano da ogni regione.

Ieri, a un giorno dal rinvenimento dei corpi deceduti di due fratelli, Francesco, 11enne e Maria Teresa, 6, i vigili del fuoco hanno rinvenuto anche il corpo di Michele, 15 anni. Attualmente si stanno cercando i corpi dei genitori, Gianluca e Valentina. Altre due persone che si presume siano disperse sono il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima trovata dopo la frana e un’altra ragazza.

Sta migliorando l’uomo ferito durante la frana e ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. Tuttavia, resterà in ospedale ancora per alcuni giorni. È l’unico ferito grave durante la frana di sabato 26 novembre e che ha travolto tante case, nell’area alta di Casamicciola. Per ora, il bilancio rimane di 8 morti, 4 dispersi, 5 feriti.