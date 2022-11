Paziente spara al cardiologo dopo un litigio: muore specialista

Il killer sarebbe stato già trovato: sarebbe un uomo di 47 anni che i carabinieri hanno rintracciato. Ecco che cosa è successo

Ha una lite con il cardiologo nel corso della visita, al punto da togliergli la vita, sparandogli. È accaduto dentro lo studio di via Bassanesi di Favara (Agrigento).

Il medico cardiologo, che si chiamava Gaetano Alaimo, è stato assassinato con dei colpi di pistola nella sala d’attesa del Poliambulatorio in cui lavorava, di fronte ai pazienti e ai segretari della struttura, che è anche sede per riabilitazione cardiologica.

Da quanto si apprende, tra il cardiologo e il paziente ci sarebbe stata una discussione. Il procuratore capo di Agrigento, Salvatore Vella, con i carabinieri, ha sentito dei testimoni. Il responsabile è stato già trovato, e dovrebbe essere un uomo di 47 anni, A.V., di Favara (Agrigento). I carabinieri dopo averlo cercato, lo hanno trovato in casa sua, dove era rientrato a seguito dell’omicidio.

In casa, i carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro la pistola usata per l’omicidio. Non si sa ancora di che calibro fosse, né se la detenesse in modo regolare.

Come riporta Repubblica, il primo cittadino di Favara, Antonio Palumbo ha commentato così quello che è successo in città:«Non è pensabile e accettabile, che a Favara possano continuare a tuonare le pistole. Basta. Non intendo entrare nel merito delle ultime vicende, rispetto alle quali faranno spero presto chiarezza gli inquirenti, ma da primo cittadino tornerò a chiedere con forza una maggiore presenza dello Stato nella nostra città. C’è ancora troppa gente convinta che la violenza sia una lingua accettabile, e noi siamo qui a dire a tutti loro che non c’è più spazio a Favara per gente così. Favara non vi vuole».