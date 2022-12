Apple premia le migliori App del 2022: ecco i vincitori per iPhone, iPad, Watch e Mac

L’anno sta per finire, ma nel frattempo nulla ci vieta di analizzare quelle che sono state le app più scaricate dell’Apple Store. Infatti, dei prodotti sono riusciti ad ottenere più successo di altri.

Molte di queste applicazioni le conosceremo di sicuro, mentre alcune è probabile che non abbiamo mai avuto modo di scaricarle. Che sia una buona opportunità per farlo? Scopriamolo subito!

La Mela, in vista della fine del 2022, ha annunciato i vincitori degli App Store Awards 2022, cioè sia app che giochi che sono stati d’ispirazione per gli utenti per “interagire in modo più profondo con il mondo, a sviluppare la loro immaginazione e a restare in contatto con amici e familiari​”.

I vincitori, secondo Apple, fanno parte di una comunità di sviluppatori e sviluppatrici da tutto il mondo. La selezione di fine anno, come pure quella del 2022, è a cura del team editoriale globale della società, ragione per la quale è stata selezionata con accuratezza. Ma quali sono le app che hanno catturato l’interesse di tutti?

La lista di casa Cupertino sulle app migliori: è davvero infinita

Di seguito riporteremo quelli che sono stati i prodotti migliori sotto ogni punto di vista, seguiti successivamente dai giochi che hanno ottenuto un successo non indifferente. Diciamo che è davvero difficile non sapere che esistano, anche perché sono tanti e soprattutto molto famosi.

E se siete pronti a scoprire che cosa ci ha riservato Apple, questo è il momento giusto per scoprirlo. Come abbiamo detto poc’anzi, ecco a voi tutti gli elenchi fondamentali da sapere prima della fine di quest’anno. Scaricarli potrebbe essere un buon modo per provare qualcosa di diverso:

Applicazioni – le Migliori

BeReal

Apex Legends Mobile

GoodNotes 5

Moncage

MacFamilyTree 10

Inscryption

ViX

El Hijo

Genteler Streak

Wylde Flowers

League of Legends Esports Manager

Applicazioni – Green

How We Feel

Dot’s Home

Locket Widget

Waterllama

Inua – A Story in Ice and Time

Applicazioni – Gratis

VerificaC19

TikTok

WhatsApp

Google Maps

Vinted

PosteID

Google

Instagram

BeReal

Telegram

YouTube

Gmail

IO

WeWard

Shein

Spotify

Facebook

Amazon Prime Video

Amazon

CapCut

Applicazioni – a Pagamento

iTarga Pro

Forest

TouchRetouch

e-Connect

1Wallet

Veicolo+

Procreate Pocket

PeakFinder

Ehi, sto Crescendo

Osterie d’Italia 2022

Threema

AutoSleep

Reflex Camera

Punti Patente

IP Television

WolframAlpha Classic

Pro Camera by Moment

WorkOutDoors

Bentel Security Absoluta PRO

Metronet

Giochi – Gratis

Strumble Guys

Hay Day

Fishdom

Subway Surfers

Count Masters

Fill The Fridge!

ROBLOX

8 Ball Pool

Going Balls

Clash Royale

Rocket League Sideswipe

Coloring Match

Brawl Stars

UNO!

Candy Crush Saga

Magic Tiles 3: Piano Game

Geometry Dash Lite

Indovina Parole – Enigmistica

Woodoku

Among Us!

Giochi – a Pagamento