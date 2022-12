Netflix dicembre 2022: finalmente arrivano le novità che tanti utenti attendevano

Amazon con lo speciale di Natale con LOL, chiama. Netflix risponde. Anche l’ex numero uno fra le piattaforme in streaming ha in mente tantissime novità nel suo catalogo per l’ultimo mese dell’anno.

Da quest’anno la società statunitense operante nella distribuzione in streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento a lungo numero uno al mondo, prima del sorpasso di Disney+, ha deciso di introdurre abbonamenti con pubblicità, nel tentativo di dare un calcio alla peggior crisi della sua storia.

Il piano Base con gli spot inseriti ha un costo minore rispetto agli altri abbonamenti: 5,49 € al mese. “Inserzioni pubblicitarie e contenuti del catalogo – ricorda Netflix – limitati”. Il piano base senza pubblicità attualmente ha un costo di 7,99 euro al mese, con un solo dispositivo alla volta per streaming o download. Con il Piano Standard si sale 12,99 euro al mese, con quello Premium si arriva a 17,99 euro al mese, sempre con la possibilità di lasciare in qualsiasi momento, senza dover pagare costi aggiuntivi.

Una squintalata di Serie TV. Film, undici in condotta

Addirittura sedici le Serie TV previste nel catalogo di dicembre da Netflix. Il 13 dicembre ci sarà Smiley, la serie acclamata dalla critica e candidata agli Emmy torna all’East Los Angeles College (ELAC) per offrire agli spettatori un altro scorcio onesto e crudo del mondo del basket universitario. Diretta da Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald, la serie riprende un anno dopo che il COVID ha interrotto in modo brusco e doloroso il tentativo del team degli ELAC di partecipare al campionato del 2020. Non solo Smiley, però.

C’è la seconda stagione di Last Chance U: Basketball, ma anche Cook At All Costs, Julestorm – La Tempesta Di Natale, Dance Monsters, Treason, la seconda stagione de L’estate In Cui Imparammo A Volare, My Unorthodox Life, Hot Skull, la quarta stagione di Too Hot To Handle, Dragon Age: Absolution, Sonic Prime, The Recruit, la terza stagione di Emily In Paris, la seconda di Alice In Borderland e Gudetama: Un Nuovo Viaggio.

Undici in condotta in tema di film. Si comincia con Troll, dalla remota montagna di Dovre, dove una gigantesca creatura intrappolata per migliaia di anni si risveglia distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino verso la capitale della Norvegia. Fra i film ecco “Sr.”, L’amante Di Lady Chatterley, Ardente Pazienza, Matrimonio A Punti, Pinocchio di Guillermo Del Toro, Bardo – La Cronaca Falsa Di Alcune Verita’ – Glass Onion – Knives Out, Matilda The Musical di Roald Dahl, Rumore Bianco e Murderville: Chi Ha Ucciso Babbo Natale?

