Amazon Prime Video arriva il catalogo di Dicembre 2022, tantissime le novità

Botti di fine anno. L’e-commerce numero uno al mondo ha deciso di salutare il 2022 con un catalogo ricco di grandi novità per portarci al 2023 carichi al punto giusto.

Quattro nuove serie e dieci film, chiaramente con il Natale minimo comun denominatore del nuovo catalogo del servizio a pagamento offerto da Amazon, che permette ai clienti di poter usufruire dei prodotti acquistati, in un tempo di consegna ristretto, con un abbonamento mensile o annuale.

Due opportunità di legarsi ad Amazon Prime con la possibilità, naturalmente, di lasciare in qualsiasi momento, senza dover pagare costi aggiuntivi: 4,99 euro al mese o 49.90 euro all’anno. Le tariffe di iscrizione a Prime Student, invece, sono da 2,49 euro al mese, oppure 24.95 euro all’anno. “Puoi annullare l’iscrizione ad Amazon Prime nella pagina La tua iscrizione ad Amazon Prime – fa sempre l’e-commerce numero uno al mondo – se non hai effettuato un ordine idoneo ad Amazon Prime o non hai utilizzato i vantaggi Prime, hai diritto a un rimborso completo del periodo di iscrizione in corso”.

LOL Xmas Special fa ridere al sol pensiero

Fra le serie, nel catalogo di dicembre spicca senza ombra di dubbi. LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, da ridere al sol pensiero. Sarà una puntata unica, sei tra i protagonisti più amati delle prime due edizioni, che rivivranno l’esperienza del comedy-show in un’atmosfera tutta natalizia. Fedez torna nel suo ruolo di host e giudice, new entry Mara Maionchi (per la prima volta concorrente), Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo nel teatro addobbato a festa. Stesse regole di sempre: chi ride – nelle 4 ore di trasmissione – è fuori. In palio un montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta del vincitore. Save the date: il 19 dicembre, la data di uscita. The Bad Guy, È Questa La Vita Che Sognavo Da Bambino e la terza stagione di Jack Ryan Di Tom Clancy, le altre serie TV, spettacoli, nel catalogo di Amazon di dicembre.

Fra film, tanta curiosità per “Improvvisamente Natale”, classica commedia italiana del 2022, diretto da Francesco Patierno. Con Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Michele Foresta aka Mago Forest, Antonio Catania, Anna Galiena, Gloria Guida, Sara Ciocca, Nino Frassica, Luca Vecchi, Paolo Hendel e Noli Sta Isabel nel cast. Altri film da sottolineare: Your Christmas Or Mine? Something From Tiffany’s, Hawa. This Is The Year, Nanny, Luce – Accendi Il Tuo Coraggio, Wash Me In The River, Tre Uomini E Un Fantasma e Wildcat.

