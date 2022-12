Star Wars Andor, confermata la Stagione 2: ecco quando la vedremo e le novità

Il meglio deve ancora venire. Non c’erano dubbi che ci sarebbe stata la seconda stagione dopo quel finale spettacolare che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Andor si farà, ora c’è la certezza.

L’ennesimo capitolo con a tema Star Wars avrà un seguito, che porterà dritti a un’altra serie dell’infinito mondo di Guerre Stellari, ossia Rogue One.

La serie televisiva statunitense creata da Tony Gilroy e prodotta da Lucasfilm, distribuita sulla piattaforma streaming Disney+ lo scorso 21 settembre 2022, ha appassionato tutti in quei 12 episodi epici, una delle migliori fra le quattro serie televisive live action ambientata nell’universo di Guerre stellari. La serie, è bene ricordarlo, è proprio il prequel del film spin-off Rogue One, ambientata cinque anni prima delle vicende del film.

Nel segno della Continuity e di Rogue One

Cassian Andor non sarà più una semplice una spia ribelle, crescerà all’interno della Ribellione, diventandone il leader. Le ripres, come confermato direttamente da Gilroy sono iniziate a novembre, due le stagioni previste per arrivare agli eventi di Rogue One: ogni stagione sarebbe composta da 12 episodi per un totale di 24 episodi. O meglio ancora, quattro blocchi da tre episodi, come sottolineato direttamente da Gilroy, con “ogni blocco” che rappresenta un altro anno più vicino. “Possiamo davvero prendere la forgiatura formativa di Cassian Andor nei primi 12 episodi – continua sempre Gilroy – possiamo prendere quell’organismo che abbiamo costruito e gestirlo attraverso i prossimi quattro anni in un modo narrativo davvero eccitante.

Musica, dunque, per le orecchie dei fans di Andor, ma più in generale ha in Guerre Stellari un mito sconfinato. Gilroy ha lasciato anche intendere che l’ultima stagione dell’episodio 24 avrebbe “portato il pubblico direttamente nelle prime scene di Rogue One“. Andor esplora una nuova prospettiva dalla galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian per scoprire la differenza che può fare all’interno della Ribellione. La serie porta avanti la storia della fiorente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti furono coinvolti. È un’era piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprende il percorso destinato a trasformarlo in un eroe ribelle. L numero uno.

Il concept è chiaro, quindi. Inizieremo a vedere più thread che collegano direttamente Andor a Rogue One o al più ampio universo di Star Wars. “L’impegno di Cassian per la causa non sarà mai in dubbio – chiosa Gilroy – se si trattava di lui che diventava un rivoluzionario, ora diverrà il leader“. La seconda stagione di Andor seguirà una struttura abbastanza simile alla prima, nel segno della Continuity e di Rogue One.

