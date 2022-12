Travolge due ragazzini in bicicletta e scappa: muore 17enne, ferito 16enne

Gravissimo incidente quello avvenuto nelle scorse ore: un’auto ha travolto due ragazzi in bicicletta. L’investitore sarebbe scappato. A morire un 17enne, ferito gravemente un 16enne.

Un gravissimo incidente, quello che si è verificato nelle scorse ore a Ferrara. Secondo quanto si apprende, a morire è stato un 17enne, mentre a rimanere ferito è stato un suo coetaneo.

Il sinistro è avvenuto nella serata di ieri, dopo che i due giovani sono stati travolti da un’auto mentre erano in bicicletta. Pare che in un primo momento l’investitore sia scappato, salvo poi tornare sul luogo dell’incidente. Sul caso stanno ora lavorando gli agenti della polizia locale.

Biciclette accartocciate: la dinamica dell’incidente

Secondo quanto si apprende dagli ultimi aggiornamenti, sarebbe stato identificato l’uomo che, al volante del suo Suv, che ha investito due giovani ragazzi di Ferrara. Si tratta di un uomo di 37 anni, anche lui residente in città. L’investitore, viene riportato, non si sarebbe fermato subito dopo l’impatto; tuttavia, si sarebbe poi costituito qualche ora dopo, raccontando quanto accaduto alla Polizia Municipale Terre Estensi.

La tragedia si è verificata attorno alle ore 20:45 della serata di ieri, mercoledì 30 novembre. L’impatto è avvenuto in via Pomposa, in prossimità del civico 357, tra le frazioni di Codrea e Quartesana (Sp15). Il Suv avrebbe rovinosamente travolto i due giovani che in quel momento stavano proseguendo in bici, in direzione del centro cittadino.

Uno scontro violentissimo, tanto che una delle biciclette è finita schiantata contro un platano situato ai margini della strada, mentre l’altra è stata sbalzata via, finendo accartocciata al centro della strada. A morire uno dei due giovani, un ragazzo di appena 17 anni. Ricoverato in prognosi riservata, presso l’Ospedale di Cona, il 16enne che era con lui. Sul caso stanno ora lavorando le forze dell’ordine. Si indaga per risalire all’effettiva dinamica di quanto successo. Non è da escludere che ad influire sul terribile sinistro sia stato il buio della sera, di una strada non propriamente illuminata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con il personale del 118 che si è recato tempestivamente sul posto. A lanciare l’allarme un passante che sopraggiungeva. All’arrivo del personale medico, per uno dei due giovani non c’era già più nulla da fare: il ragazzino sarebbe morto sul colpo. L’altro, dopo essere stato stabilizzato, è stato immediatamente trasportato d’urgenza presso l’ospedale più vicino, dove ora sta lottando tra la vita e la morte.