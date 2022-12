Qatar2022, ecco i primi verdetti! Che sfide agli ottavi di finale

I primi quattro gruppi di Qatar2022 sono terminati. Sono dunque pronti gli abbinamenti per le prime quattro partite degli ottavi di finale.

Arrivano i primi verdetti dal mondiale 2022. I primi quattro gironi si sono conclusi, non senza sorprese, e hanno stabilito il quadro delle prime quattro partite degli ottavi di finale.

Dal gruppo A si sono qualificate l’Olanda, prima a quota 7 punti dopo le vittorie con Senegal e Qatar ed il pareggio con l’Ecuador, e gli africani del Senegal, che dopo aver perso con gli Oranje hanno vinto entrambe le altre partite. Ultimi gli organizzatori del torneo del Qatar, a quota 0 punti e con un solo gol all’attivo.

Nel gruppo B la prima classificata è l’Inghilterra, com’era preventivabile già ad inizio torneo. Alle sue spalle gli Stati Uniti d’America, che nell’ultima partita hanno vinto lo spareggio contro l’Iran, portandosi alla fase ad eliminazione diretta con 5 punti. Ultimo a quota 1 il Galles di Gareth Bale e Aaron Ramsey.

Con tanta fatica riesce a qualificarsi anche l’Argentina, prima nel gruppo C con 6 punti, la Seleccion è riuscita a rialzarsi dopo la batosta all’esordio con l’Arabia Saudita, battendo in ordine Messico e Polonia. Queste ultime due sono arrivate appaiate a quota 4 punti, con i polacchi qualificati agli ottavi grazie alla differenza reti.

Sorprese nel gruppo D, con la Francia che si qualifica sì da prima, perdendo però l’ultima partita della fase a gironi contro i “cugini” della Tunisia. Danimarca incredibilmente ultima dopo la sconfitta contro l’Australia che ha sancito la qualificazione dei Wallabies alla prossima fase.

I primi accoppiamenti

Sabato 3 e domenica 4 dicembre inizieranno le prime gare degli ottavi di finale del mondiale. Fase che parte con la sfida tra la prima del gruppo A, l’Olanda, e la seconda del gruppo B, gli Stati Uniti. A seguire il match tra Argentina ed Australia, rispettivamente prima e seconda dei gruppi C e D.

Si passa poi al match tra i campioni del mondo in carica della Francia e la Polonia, mentre i finalisti dell’ultimo europeo sfideranno i campioni d’Africa in carica del Senegal, ancora privi del loro giocatore più rappresentativo Sadio Mané.

C’è grande attesa per le conclusioni degli ultimi quattro gironi, con molte qualificazioni ancora in bilico. Spagna e Germania non sono ancora sicure di passare, stesso discorso per Croazia e Belgio, che si giocheranno l’una contro l’altra un posto agli ottavi. Brasile e Portogallo sono già sicure del passaggio del turno, da capire chi sarà a seguirle.