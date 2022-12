Calenda boccia la manovra: “Pessima, soprattutto sulla Sanità” [VIDEO]

Al leader di Azione non piace la nuova legge di Bilancio, già criticata da Bankitalia. Ci sono pochi soldi sulla Sanità, nonostante le difficoltà dovute anche all’emergenza Covid, e boccia definitivamente la possibilità di un condono per il mondo del calcio.

A pochi giorni dall’incontro con la premier, Carlo Calenda ci ripensa dopo le parole di elogio nei suoi confronti e attacca duramente il Governo sulla manovra. Sotto la sua lente d’ingrandimento finisce la nuova legge di Bilancio, bocciata da Bankitalia e dalla Corte dei Conti in diversi suoi punti.

“Che altro doveva dire Bankitalia? – afferma il leader di Azione, intervistato all’uscita di Montecitorio -. A Fazzolari direi che i più fragili hanno un problema fondamentale: pagano 50mld di euro per curarsi privatamente e il Governo non hanno messo abbastanza soldi sulla Sanità. E’ un problema che esploderà. I miei consigli al governo? Spero li ascolteranno. Noi facciamo le proposte dall’opposizione, non c’è stata mai nessuna terza gamba e nemmeno nessuna richiesta di terza gamba, noi abbiamo solo fatto un lavoro di merito su una finanziaria che giudichiamo molto negativamente. Non si possono mettere sul calcio in questo periodo quando hai un’attesa di 20 mesi per una mammografia“.

E’ la Sanità il problema maggiore di questa manovra, in particolare dopo i problemi legati al Covid. “Come Azione presenteremo un piano straordinario per smaltire le liste d’attesa. Facciamo il lavoro ci compete come opposizione“. Sulla possibilità di sostenere il Governo, magari con un appoggio esterno, Calenda smentisce. “Non c’è mai stata nessuna terza gamba, e nemmeno una richiesta di terza gamba. Abbiamo fatto solo un lavoro di merito su una finanziaria su cui il nostro giudizio è molto negativo”.

E infine critica aspramente la possibilità di un condono per il mondo del calcio. “Siamo l’unico partito dell’arco parlamentare ad aver detto di no. Come fai a dire che metti soldi sul calcio quando hai problemi sulla Sanità di questo genere? Mi sembra tutto un po’ strano“.

Ieri mattina, ospite alla trasmissione L’Aria che Tira su La7, aveva commentato la questione del tetto del contante e i pagamenti limitati con il pos, anch’essi contenuti nel testo della manovra. “I provvedimenti pro evasione sono completamente stupidi – ha detto Calenda -. Il clima è stato comunque positivo. Non siamo corsi in soccorso perché voteremo contro la fiducia alla Manovra, l’opposizione deve spiegare cosa farebbe“.