Matterella: “Pnrr deve colmare il divario tra Nord e Sud” [VIDEO]

Il Presidente della Repubblica ribadisce l’importanza dei fondi erogati dal Pnrr che devono essere utilizzati per migliorare le infrastrutture del Paese, in particolare tentando di colmare la differenza che esiste tra le varie aree dell’Italia.

“Il Pnrr, frutto dell’iniziativa del governo e del Parlamento e condiviso con la Commissione europea, indica obiettivi, in termini di riforme e investimenti, ai quali è legato il futuro del Paese ben oltre il termine di attuazione del Piano fissato nel 2026“. Sono queste le parole di Sergio Mattarella, intervenuto alla Prima edizione del festival L’Italia delle Regioni – Festival delle Regioni e delle Province autonome.

Per il capo dello Stato i “massicci finanziamenti erogati dalla Commissione Ue sono destinati esattamente ad accelerare l’infrastrutturazione del Paese colmando i divari, a partire da quello tra il Nord e il Sud. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali. Un impegno che abbiamo assunto in sede europea e che va, ovviamente, onorato”.

“Le diseguaglianze tra le persone e i territori – ha continuato Mattarella – costituiscono le più gravi fonti di inefficienza economica e il PNRR consente di affrontarle in modo nuovo, integrando politiche per la crescita e politiche di coesione. Nell’attuazione del Piano le Regioni sono chiamate a fornire un importante contributo. Il prossimo anno il Piano è destinato a entrare nel vivo degli investimenti infrastrutturali che ne costituiscono una componente fondamentale“.

“Si registra un’ampia condivisione in ordine alla necessità di completare il Programma nazionale di riforme e resilienza, per quanto riguarda gli investimenti, di considerare un’assoluta priorità gli obiettivi individuati dal Piano per far crescere l’economia all’insegna della sostenibilità e dell’uguaglianza. Dinanzi a sfide di questa portata è richiesto l’impegno convergente delle istituzioni e di tutte le forze politiche e sociali” prosegue il capo del Colle.

“Opportunamente il presidente Fedriga [Governatore del Veneto ma anche Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ndr.] ha definito il Pnrr ‘un momento straordinario di potenziale sviluppo del nostro Paese’. E va apprezzata la disponibilità della Conferenza a contribuire all’attuazione del Piano favorendo l’integrazione di tutte le politiche pubbliche e uno sviluppo omogeneo dei territori. La leale collaborazione e la disponibilità al dialogo, al confronto e alla collaborazione che le regioni manifestano meritano di essere fatte proprie da tutti nell’interesse dell’Italia” ha concluso Sergio Mattarella.