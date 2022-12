È morta Kirstie Alley, star di “Cin Cin” e “Senti chi parla”

Si è spenta a 71 anni l’attrice Kirstie Alley, l’indimenticabile interprete di “Cin Cin” e “Senti chi parla”. Era malata di cancro.

Ha avuto una vita molto difficile, segnata da ferite e rinascite. Il successo sul grande schermo per lei arriverà a metà anni Ottanta grazie alla sit-com “Cin Cin”.

Il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa a 71 anni di Kirstie Alley, l’attrice che ha prestato il volto alla celebre serie televisiva “Cin Cin” e al film “Bella da morire”. A dare l’annuncio della sua morte sono stati i due figli dell’attrice, True e Lillie Parker. “Siamo rattristati – hanno fatto sapere a People – di informarvi che la nostra incredibile, fiera e amorevole mamma ci ha lasciati dopo una battaglia con il cancro, scoperto solo di recente”.

I due figli di Kirstie Alley hanno comunicato che la madre ha combattuto con grande forza la malattia. Si è spenta, hanno aggiunto, circondata dall’affetto dei familiari più stretti, “lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere qualsiasi cosa sarebbe successo. È stata iconica sullo schermo così come è stata una madre e una nonna meravigliosa”.

Una vita travagliata, tra ferite e rinascite

Kirstie Alley era nata nel 1951 a Wichita, Kansas, da una famiglia metodista. Una vita fatta di molte ferite e di altrettante rinascite la sua, come quella dell’Araba Fenice sempre capace di rinascere dalle proprie ceneri. A trent’anni le era morta la madre, che aveva perso la vita a causa di un incidente stradale causato da un ubriaco. Altri dolori le sarebbero arrivati dal divorzio dal primo marito, Bob Alley.

Le difficoltà a trovare parti in televisione l’avevano portata a infilarsi nel tunnel della droga. Dopo aver vinto la dipendenza dalla cocaina, Alley aveva iniziato a fare le prime comparsate in alcuni quiz televisivi. Nel 1982 arriva per lei la prima grande occasione col debutto in “Star Trek II – L’ira di Khan“, secondo episodio della celebre saga di fantascienza sul grande schermo.

Il successo di “Cin Cin”

Dopo Star Trek reciterà in alcuni film come “Runaway” con Tom Selleck. Ma il successo – e la svolta nella carriera – per Kirstie Alley arriva indubbiamente con la popolare serie televisiva “Cin Cin”. Qui l’attrice interpreta il ruolo di Rebecca Howe, che le permette di aggiudicarsi numerosi Emmy Awards e Golden Globe. Il successo di “Cin Cin” la rilancia nel cinema, dove recita con John Travolta in “Senti chi parla” e in “Harry a pezzi” di Woody Allen. Nel 1999, nel film “Bella da morire”, interpreta il ruolo della madre disposta a fare qualunque cosa pur di assicurarsi il trionfo della figlia in un concorso di bellezza.

Negli anni duemila Alley ritorna però a cadere nella depressione e nella dipendenza. Dopo la fine del matrimonio col secondo marito, l’attore Parker Stevenson, e le difficoltà a trovare ruoli televisivi, l’attrice si sfoga sul cibo. La bulimia la porta a ingrassare a vista d’occhio e arriverà a superare i cento chili di peso.

Riuscirà a recuperare la forma fisica e un poco di serenità solo dopo anni di cure. Supporter del Partito repubblicano, Alley aveva aderito alla Chiesa di Scientology e adottato due figli, nel 1992 e nel 1994. Tra gli altri suoi film vanno ricordati “Sulle tracce dell’assassino”, “Roba da matti”, “Scappatella con il morto” oltre al sequel del successo con Travolta: “Senti chi parla adesso!”.