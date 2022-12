Tivùsat, c’è un grosso cambiamento nell’aria: ecco perché molti rimarranno bloccati

Tivùsat già attiva fin dall’acquisto? È diventata una regolarità a quanto pare, tanto da essere diffusa in poco tempo. Molti hanno pensato che fosse una buona idea acquistarne una, e a conti fatti cogliere la palla al balzo non è dispiaciuto a nessuno.

Ma tutto ha una conseguenza prima o poi: chi ha acquistato le tessere sarà costretto a pagare caro questa volta. E se da un lato pensavamo che fosse ingiusto farlo, adesso saremo del tutto scontenti di quello che sta per accadere. Cosa succederà alle tivùsat comprate da eBay?

Voi non lo sapete, ma nulla vi impedirebbe di comprare delle carte tivùsat già attivate da un sito e-commerce, a parte il buonsenso ovviamente. Di solito sono delle tessere che vengono vendute abbinate a decoder certificati e alle CAM, tuttavia qualche rivenditore ha deciso, anche se non potrebbe farlo, di separare il pacchetto per guadagnare qualcosa in più.

Il punto è questo: dato che funzionano pure su dei decoder che non sono stati certificati tivùsat, molte persone hanno preferito spendere qualche decina di euro solo per la tessera senza cambiarlo. Certo, sarebbe una buona mossa da compiere, se solo non si ricorresse ai ripari per evitare che la gente inizi a fare dei “trucchetti” come quello che vi abbiamo riferito.

Niente più tessere già attive: Tivùsat punisce severamente chi le compra

Sì, succederà esattamente quello che avete pensato: niente più benefici per chi non rispetta le regole. Ecco perché a partire dal 21 dicembre queste tessere non funzioneranno più all’interno di decoder che non sono stati certificati da tivùsat. Verranno escluse società come Xdome, ClarkeTech, Dreambox, Edision, MVision e altri brand noti del settore.

Il motivo principale di questa decisione, seppur sia difficile da immaginare, è il seguente: in vista del fatto che manchi la certificazione Nagra, i decoder non garantiscono il rispetto delle richieste dei detentori dei contenuti. Di seguito vi riportiamo quello che sia il documento autentico che conferma il blocco delle tessere, le quali non saranno più utilizzabili partire dalla data riportata poc’anzi:

“Tivù srl, la società che opera nell’ambito della televisione gratuita satellitare tramite la piattaforma tivùsat, è sempre stata in prima fila nella protezione dei contenuti pregiati e nella lotta alla pirateria nella filiera della TV gratuita italiana. Nel sottolineare l’importanza di questo ruolo, ti segnaliamo che a partire dal prossimo 21 dicembre e nel corso di tutto il 2023 i nostri sistemi tecnici di sicurezza non consentiranno più il funzionamento della smartcard tivùsat abbinata a decoder non certificati tivùsat.

Siamo venuti a conoscenza del fatto che esistono soggetti che vendono, soprattutto su siti web, device non certificati tivùsat dichiarati “compatibili”: in realtà si tratta di device contraffatti spesso venduti con la smartcard tivùsat di dubbia provenienza. Poiché tali device ledono, quindi, gli interessi di tutti, compresi quelli degli utenti, la relativa commercializzazione viene da Tivù costantemente avversata e continuerà a esserlo con dette azioni di natura tecnica e con eventuali azioni legali.

Ti invitiamo pertanto a non acquistare tali prodotti e a richiedere, nel tuo stesso interesse, l’abbinamento corretto tra smartcard tivùsat e device certificati tivùsat, al fine di aiutarci nel contrastare tali pratiche, ed anche per evitare problemi di malfunzionamento dei tuoi apparati”.