Hai mai visto il pannello nascosto di Google? Scopri tutti i segreti di Big G

Il mondo tech è fatto così, una regola e non certo un’eccezione: quando abbiamo fra le mani un dispositivo, o un pannello, e pensiamo di conoscerlo a menadito, spunta fuori un qualcosa di nuovo, di cui non si sapeva l’esistenza.

Al giorno d’oggi, la maggior parte degli internauti fa regolarmente ricerche su Internet. Per coloro che utilizzano Google Chrome come browser Web, tutto più o meno scontato: possono rivedere facilmente la cronologia delle ricerche.

Tanti gli esempi, come nel caso delle piattaforme che registrano l’attività dell’utente, i siti Web visualizzati sono opportunamente raggruppati per data e disposti cronologicamente in base all’ora in cui sono stati visitati. Ma alcuni Alcuni utenti di Google Chrome potrebbero non sapere che esiste una funzione nascosta che rende ancora più facile tornare indietro e trovare pagine Web precedentemente cliccate, indipendentemente da quanto tempo fa è stato effettuato l’accesso per la prima volta.

Journeys è una funzionalità nascosta molto utile. Ecco perché

Google ha recentemente apportato aggiornamenti significativi ad alcuni dei suoi prodotti per migliorare la loro produttività sulle app. Ad esempio, gli utenti possono racchiudere i termini di ricerca tra virgolette per produrre ricerche Google più accurate. Inoltre, Gmail ha recentemente implementato un nuovo design dell’interfaccia che semplifica l’utilizzo di più app Google senza doverle aprire in nuove schede o finestre. Con questa nuova funzione di Google Chrome, gli utenti non dovranno scorrere all’infinito la cronologia delle ricerche per trovare una pagina Web che desiderano controllare di nuovo.

Google Chrome ha una sezione speciale chiamata “Viaggi” che è disponibile solo tramite la versione desktop del browser web. È nato per raggruppare automaticamente le ricerche passate in base all’argomento o all’intento. Quindi, ad esempio, se un utente desidera trovare una pagina che ha visualizzato settimane fa, invece di passare diversi giorni di visite al sito Web e ricerche su Google, può semplicemente fare clic sull’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra di una pagina di Google Chrome e scegli “Cronologia” per fare nuovamente clic su “Cronologia”. In alternativa, possono premere Ctrl+H sulla tastiera per accedere direttamente alla pagina della cronologia. Successivamente, seleziona “Cronologia di Chrome” dal pannello di sinistra, quindi vai alla scheda “Viaggi” e trova la pagina desiderata in base all’argomento principale.

Journeys è una funzionalità nascosta molto utile: ci si può digitare parole chiave correlate nella ricerca o nella barra degli indirizzi di Google Chrome, direttamente in qualsiasi momento e fare clic sul link “Riprendi il tuo viaggio” che verrà visualizzato sotto i termini di ricerca per visualizzare un elenco di attività pertinenti nella loro cronologia di Chrome, rendendo più facile tornare alla loro ricerca senza perdere un colpo, sia che sia stata avviata quel giorno o diverse settimane prima. Si può anche ripulire facilmente la cronologia delle ricerche del browser, web eliminando singole pagine o interi gruppi di viaggi.

