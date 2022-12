Non cancellare i tuoi messaggi, falli sparire: la nuova funzione di WhatsApp è utilissima

Ci sono alcuni messaggi che vorremmo venissero rimossi dalle nostre conversazioni? Non fatelo, sarebbe un totale spreco dato che non sia una azione necessaria e soprattutto utile. WhatsApp, a tal proposito, ha voluto venirci incontro per darci modo di percorrere una strada alternativa a quelle prese di solito.

Lo stesso sentiero in cui potremo trovare una nuova funzione che si dedicherà a soddisfare quel tipo di richiesta, che per quanto possa sembrare scontata a conti fatti – come possiamo accertare noi stessi – non lo è. Ma di quale nuova impostazione abbiamo intenzione di parlare, e perché dovrebbe essere così importante?

La notiziona arriva direttamente da Wabetainfo, che come al solito si accerta che tutti gli utenti di WhatsApp siano ben informati di ciò che Meta abbia intenzione di fare. Un aggiornamento così rilevante non poteva essere di certo lasciato al caso, tanto meno potevamo aspettare al classico lancio a cui tutti quanti noi siamo abituati.

Si tratta di una nuova funzione che WhatsApp sta lanciando tramite il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.22.25.11. Cosa c’è di nuovo in questo update? In sostanza pare che stia implementando una “scorciatoia aggiuntiva” per far sparire i messaggi come strumento ideale per risparmiare spazio.

Non esultate dalla gioia, perché come abbiamo detto soltanto i beta tester avranno accesso a questa funzionalità. Il motivo risieda nel fatto che debbano mettere alla prova la feature e valutare quanto possa essere effettivamente funzionante, perché, in caso contrario, andrà sistemata. Ora, esploriamo quella che dovrebbe essere la tanto riceecata funzione segreta.

L’utilità tecnica della impostazione: sarà molto richiesta

Grazie alla nuova opzione, da quel che si è capito, potremmo contrassegnare le chat vecchie e inedite come thread in via di estinzione, e anche in tal caso viene distribuito a più utenti dopo l’installazione del precedente aggiornamento 2.22.25.10. Il nuovo collegamento verrà inserito nella sezione “Gestisci spazio di archiviazione“, ed è indicato come uno strumento per risparmiare spazio.

Così facendo sarà possibile utilizzare i messaggi che scompaiono per eliminare in automatico i file dopo un certo periodo di tempo, come anche i messaggi. L’impostazione può essere configurata all’interno della sezione disponibile, oppure aprendo semplicemente le chat. In ogni caso avremo modo di personalizzare tutto quello che vorremo, al di là di ciò che in sostanza penseremmo.

E nel frattempo che voi state leggendo questo articolo, la funzione in questione è stata già rilasciata ad alcuni beta tester nella visualizzazione “strumenti per risparmiare spazio”, precisamente all’interno della sezione “Gestisci spazio di archiviazione”. La procedura non è tanto difficile da seguire, anche perché le voci rimangono sempre quelle.

Nei prossimi giorni, con molta probabilità, verrà distribuita a un numero maggiore di utenti. Per il momento è tutto, ma assicuratevi di non perdervi gli update necessari in merito a questa news. Difatti l’impostazione reale potrebbe essere rilasciata prima o poi, ecco perché preoccuparsene.