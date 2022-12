PosteCasa Ultraveloce la super-fibra ora costa meno e va di più

PostePay rimanda a gennaio la scadenza della sua nuova offerta PosteCasa Ultraveloce, che offre una connessione in Fibra Ottica in bundle con una SIM PosteMobile con Giga Illimitati.

Cosa avrà portato Poste a decidere di portare avanti per un ulteriore mese un’offerta così vantaggiosa, che inizialmente doveva scadere il 3 dicembre? Probabilmente la calda accoglienza e anche l’intenzione di attirare il maggior numero di nuovi clienti possibile.

PosteCasa Ultraveloce ha anche una versione “Start”, che prevede una connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame, al costo promozionale di 23,90 euro al mese invece di 27,90 al mese, che può essere attivata solamente presso un ufficio postale, con un costo di attivazione, consegna e installazione di 39 euro invece che 99 euro.

La differenza fra la versione Start e quella Standard

La versione standard dell’offerta PosteCasa Ultraveloce invece, oltre alla connessione illimitata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame, prevede anche una chiavetta 4G che dà la possibilità di navigare su rete mobile. Questa seconda possibilità prevede un costo pari a 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese. Inoltre nel bundle è prevista anche una SIM con Giga illimitati.

Per la versione standard, il costo di attivazione è di 49 euro, ma oltre che presso l’ufficio postale questa offerta può essere attivata anche online. Entrambe le versioni dell’offerta, in tecnologia FTTH, danno la possibilità di raggiungere fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete Open Fiber, oppure fino a 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload (su rete TIM). Nel caso invece della fibra misto rame, comunque vada su Rete Tim, sono previsti i seguenti tre profili di rete: FTTC (EVDSL) fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, FTTE (VDSL2) fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload e FTTC (VDSL2) fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

La chiavetta inclusa è un modello ZTE MF833U1 e deve essere collegata alla porta USB del modem/router, e per cominciare a navigare su rete mobile è necessario abilitare la connessione dalla pagina dedicata sul sito PosteMobile. La fatturazione di questa offerta avviene a cadenza bimestrale con pagamento tramite bollettino postale, sul quale per le prime 8 fatture sarà addebitata una somma pari a 2 euro per arrivare ai 16 euro di imposta di bollo che PosteMobile applica sulla sua offerta. Secondo PostePay, l’offerta è da intendersi a “prezzo bloccato”, nel senso che l’azienda promette di non modificare il costo mensile dell’offerta attivata in questo periodo.

FONTE