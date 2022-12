WhatsApp presenta novità per iOS e Android nella stessa release: ecco cosa cambia

Chissà se è un bene che WhatsApp abbia rilasciato tante nuove feature in questo 2022, tante da riempire pagine di giornali e siti specializzati, almeno una volta al giorno. Già perché dopo tanta abbondanza, le aspettative nei confronti della messaggistica di Mark Zuckerberg diventeranno ancora più alte.

Soprattutto dalla metà di questo 2022, ogni giorno Meta è uscita allo scoperto con qualcosa di nuovo sul suo WhatsApp. Certamente tra le funzioni più allettanti c’è quella dei sondaggi, che soprattutto nei gruppi stanno spopolando e, pare, stanno rendendo più semplice la vita di tutta una serie di community.

Ed è di questi giorni la notizia di due novità rilasciate sui canali beta di iOS e Android: per ciascuno, una novità in arrivo. Due cose diverse, ma entrambe sicuramente molto gradite agli utenti. A patto che siano già dotati della Beta di riferimento.

Puoi fare una videocall PiP su iOS? Verifichiamo!

La prima feature novità di cui parliamo riguarda WhatsApp e WhatsApp Business per il sistema operativo di Apple, iOS: sul canale Beta è stata rilasciata la possibilità di effettuare videochiamate in modalità PiP, ossia Picture in Picture. Cosa significa? Semplicemente che mentre si fa una videochiamata, si può continuare a navigare fra le altre app mentre la finestra della call resta visibile e miniaturizzata sullo schermo.

Pare che per poter avere questo tipo di funzionalità sia necessario avere il sistema operativo aggiornato a iOS 15 come minimo; per sapere se sul proprio telefono è già stata rilasciata questa importante feature basta solo provare a fare una videocall e navigare sulle app. Se funziona, tanto di guadagnato. Altrimenti bisogna aspettare la beta successiva.

Per Android, invece, la novità in arrivo riguarda le 21 nuove emoji che WhatsApp ha introdotto sul sistema operativo con la beta 2.22.25.12. A dirla tutta si tratta di emoji che al momento non sono visibili, e che quindi non possono essere utilizzate dai beta tester, tuttavia sono ben visibili all’interno delle stringhe di codice dell’app. Oltre a queste 21 nuove emoji introdotte, che presto saranno rilasciate per essere usate, c’è stato un aggiornamento di altre 8 emoji già esistenti, che sono state leggermente modificate.

Insomma aggiornamenti corposi per entrambe le “sponde” della tecnologia mobile, di cui i due colossi sono leader più o meno alla pari, e soprattutto novità molto importanti che non si vedevano da parecchio tempo. Con tutta questa carne al fuoco, c’è sicuramente da aspettarsi un 2023 altrettanto ricco per l’app di messaggistica di Meta.

