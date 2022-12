Bill Cosby di nuovo in mezzo a un guaio: 5 donne lo accusano di molestie

Le donne lo accusano di molestie sessuali che sarebbero avvenute tra gli anni ’80 e ’90. Ecco che cosa sarebbe accaduto

Sono in cinque ad accusarlo di molestie sessuali. Nello specifico, si tratta di cinque donne tra le quali ci sono due ex attrici della serie “The Cosby Show”, che nel nostro Paese è meglio nota con il titolo: “I Robinson”.

Quattro di queste accuse sono state mosse tra gli anni ’80/’90, quando Cosby era al massimo del successo, nel suo periodo più brillante. L’altra accusa riguarda C.L., executive di Hollywood, che accusa l’attore di averla violentata nel 1969. È l’ennesimo guaio in cui finisce il noto attore, che ora è libero, e le cui vicende dal punto di vista legale risalgono a 4 anni fa.

Cosby, è stato condannato per molestie sessuali con l’accusa di aver drogato e molestato la coach di una squadra della Temple University, Andrea Constand, università di cui era benefattore. Finito in prigione per tre anni, nel 2021 la Cassazione ne ha disposto il ritorno in libertà, capovolgendo il verdetto per vizio di forma nel processo a suo carico.

Quest’anno, la Cassazione non ha voluto rivalutare il ricorso della procura della Pennsylvania contro la scarcerazione di Cosby, che si è sempre detto innocente. Nel maggio 2022 Cosby è tornato in carcere, con accuse per molestie sessuali, per vicende occorse circa 50 anni fa su Judy Huth.

La donna, che oggi ha 64 anni, lo aveva denunciato nel 2014, ma il processo è iniziato solo ora. Da quanto si apprende, la donna era una ragazzina quando conobbe Cosby in un parco a Los Angeles, nel 1975, mentre erano in corso il set di un film. All’inizio la donna aveva detto che lo avrebbe conosciuto nel 1974, a 15 anni, poi aveva detto che era il 1975 e lei era 16enne. Tali molestie sarebbero occorse nella Playboy Mansion.

Cosby, pur avendo detto di aver conosciuto la ragazza, ha sempre rigettato le accuse di molestie. Tra l’altro, secondo i legali della difesa di Cosby, la ragazza sarebbe stata 18enne all’epoca. A giugno, l’attore ha subito una condanna per aggressione sessuale contro Huth, che sarà risarcita con 500 mila dollari.

E ora, ecco spuntare nuove accuse contro di lui.