Verona, marocchini fanno festa per vittoria a mondiali: attaccati da neofascisti

Tredici giovani di estrema destra avrebbero assalito dei marocchini che ieri sera, a Verona, celebravano la vittoria della loro nazionale ai mondiali di calcio in Qatar

Ieri sera il Marocco ha eliminato la Spagna agli ottavi del Mondiale di Calcio che in questi giorni si sta svolgendo in Qatar. I marocchini che abitano a Verona hanno celebrato il successo della loro squadra in piazza Bra, ma si sono imbattuti in alcuni giovani neofascisti locali, che li avrebbero assaliti.

Si tratterebbe di circa 13 giovani veronesi che ieri sera avrebbero instaurato una sorta di guerriglia urbana il cui risultato sarebbero state auto devastate, pestaggi e persone rimaste ferite.

Cosa è successo

Dopo la vittoria del Marocco contro la Spagna, che per la prima volta ha fatto sì che la squadra accedesse ai quarti di finale per la Coppa del Mondo, i supporter marocchini hanno deciso di celebrare la vittoria riversandosi in piazza Bra a Verona, in zona centro, sventolando le bandiere, e poi con balli e canti.

Si tratta di una vittoria storica per il Marocco, mai ottenuto da una squadra africana. In loco c’erano le forze dell’ordine, per assicurarsi che i festeggiamenti si svolgessero in modo sicuro, e la polizia locale ha poi dislocato il trasporto pubblico in un’altra aerea della città.

Ma i tifosi si sarebbero imbattuti in un gruppo di neofascisti veronesi, che avrebbero scatenato una sorta di guerriglia urbana, tant’è che dalle 20 in poi, la Questura veronese ha cominciato a ricevere tutta una serie di telefonate che parlavano della presenza di circa 13/15 giovani in nero e con il viso coperto, che provavano ad avvicinare l’area in cui i tifosi del Marocco stavano celebrando la vittoria della loro squadra.

La polizia ha poi asserito che «circa mezz’ora dopo, intorno alle 20.30, sono state invece segnalate delle aggressioni con danneggiamenti alle vetture in transito da parte di questo gruppo». Una volta giunta in loco, la polizia è intervenuta e ha identificato 13 giovani, che la Digos ha individuato come militanti in gruppi di estrema destra di Verona.

I giovani hanno devastato circa 4 auto e hanno ferito una donna che non è rimasta lesionata, in modo grave.