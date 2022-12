Bolletta da 1 milione per sbaglio, la banca ne prende 90 mila e una famiglia resta senza soldi

La bolletta della luce della famiglia di solito era di circa 200 euro al mese. I familiari sconvolti dall’accaduto

Una famiglia si è vista prosciugare il conto corrente a causa di una bolletta di oltre un milione di euro che gli era stata addebitata per uno sbaglio. A chiedere il pagamento è stata la EDF Energy, impresa energetica inglese, e la bolletta è un anno di consumo di luce.

Siccome l’addebito della bolletta era diretto sul conto corrente della famiglia, la banca ha erogato il versamento, pagando 90 mila euro. Tutto questo, nonostante l’azienda avesse detto che la richiesta era errata. A quel punto è sopraggiunto il team anti frode della banca, e il pagamento, è stato rimborsato alla famiglia.

L’uomo ha raccontato di aver ricevuto una mail in cui era scritto che i suoi pagamenti sarebbero aumentati a 90 mila sterline al mese, per 1 milione di euro annuali. Lui pensava fosse uno sbaglio, perché non ha nulla a che vedere con il loro consumo.

E dire che di solito la bolletta di questa famiglia era di circa 150 sterline al mese, e avevano anche un credito di 1000 sterline perché l’impresa energetica aveva accettato pagamenti maggiori rispetto al consumo della famiglia, nonostante fossero dotati di contatore intelligente.

L’uomo ha contattato l’impresa e ha denunciato tutto a un operatore e questi «ha detto che sembrava essere solo un problema con il loro sistema e lo avrebbero risolto». Pochi giorni più tardi, l’app EDF mostrava un pagamento di 80 mila sterline, quindi ha contattato di nuovo l’operatore ricevendo la garanzia che tutto sarebbe stato sistemato. Ma non è andata così.

«Mia moglie ha ricevuto un messaggio di testo verso le sette del mattino dicendo che non avevamo fondi sufficienti sul nostro conto di famiglia, ma non diceva quanto fosse. Ho solo supposto che avessimo perso circa cento sterline in uno scoperto perché era verso la fine del mese, quando tutti gli addebiti diretti e il mutuo si estinguono. Ma quando ho guardato era meno 76.000 sterline», ha detto l’uomo.

A quel punto l’uomo ha contattato il dipartimento anti frode della banca che lo ha rimborsato. «Ma la cosa che mi ha infastidito è che ho controllato il mio conto in banca all’inizio di questo mese solo per assicurarmi che fosse tutto in ordine, e ho visto che EDF mi proponeva di prelevare altre 80.000 sterline dal mio conto il giorno di Natale», ha detto ancora.