Voli vietati per tratte brevi se si può prendere treno: il sì dell’Europa

La Francia prevede di bloccare gli aerei con la sua norma 2021 chiamata “Clima e resilienza”. Ecco in cosa consiste

La Francia intende bloccare i voli con una norma in merito a “Clima e resilienza” a cui ora l’Europa ha dato l’ok. Nello specifico, secondo questa legge del 2021, si blocca un volo se c’è un treno che assicura lo stesso viaggio in meno di due ore e mezza.

Ci sono stati molti ricorsi in merito a questa norma, e ora l’Ue dà l’ok, ma in parte. Chi viaggia deve poter rimanere almeno 8 ore nella città in cui arriva. Ergo, l’esecutivo francese potrà vietare i collegamenti aerei interni al Paese, per viaggi di breve durata, se i viaggiatori possono usare il treno.

Questo stop agli aerei scatta nel momento in cui un treno assicura la stessa tratta del volo, lo stesso viaggio tra due città, con meno di due ore e mezza. Il sì dell’Ue alla Francia è stato dato a certe condizioni, ossia che:

il percorso ferroviario dovrà essere assicurato più volte nello stesso giorno, e deve essere diretto

dovrà andare in entrambe le direzioni, quindi andata e ritorno stesso percorso

gli orari dovranno essere adeguati per i viaggiatori

tra viaggio di andata e ritorno, un passeggero dovrà avere la possibilità di rimanere almeno 8 ore nella città di arrivo.

Il divieto per le tratte brevi fa parte della norma francese Clima e resilienza dell’anno scorso. Molti i ricorsi contro questa legge, per cui la Commissione Ue è dovuta intervenire. L’Ue ritiene legittima questa norma, dal punto di vista ambientale. Questa norma che dà un taglio alle tratte aree brevi, costituisce un precedente per tutti i Paesi comunitari. Nel nostro Paese, la concorrenza tra treni e voli in tratte di tipo breve, si riproporrebbe nel caso in cui Ferrovie dello Stato facesse parte del capitale di Ita Airways.

Da un punto di vista commerciale, le due aziende, insieme (Ita Airways ed Fs), dovrebbero considerare lo stop ai voli tra città che sono poco distanti e che un treno ad alta velocità connette già in modo rapido. Politicamente, invece, l’esecutivo Meloni potrebbe analizzare la cosa e fare una norma simile a quella francese, per tutelare l’ambiente. In questo caso, tutti i voli non potrebbero effettuare tratte brevi.