Luna Fredda, il più affascinante spettacolo dell’anno lo vedremo solo in questo giorno di Dicembre

Gli eventi astrali che più ci interessano hanno una data prefissata, e durano meno del previsto nella maggior parte dei casi. Alcuni, invece, hanno una durata differente e che varia a seconda del periodo in cui sono disponibili e dalle giuste condizioni di apparizione. In altre parole è anche una questione di fortuna, ma la conoscenza è fondamentale.

Per questa ragione è bene essere tanto informati in merito per potersi organizzare, e adesso è arrivato esattamente quel momento. In questo momento la protagonista è la Luna, precisamente quando diventerà piena. A questo punto chiediamo a gran voce: quando avremo la possibilità di vedere la Luna Fredda dell’ultimo mese del 2022?

Arriva un evento finale per quest’anno, e non è trascurabile come tanti altri. Si tratta della Luna Fredda, cioè della luna piena di dicembre che si presenterà ai nostri occhi con delle caratteristiche più che particolari. E come per ogni plenilunio, verrà illuminata dal Sole e sarà interamente visibile dalla Terra in tutta la sua bellezza per l’intera durata notte.

In questo caso perché è così speciale? Lo è per via delle condizioni dell’atmosfera terrestre e del clima, risulterà essere così tanto accecante da riuscire a mettere in ombra moltissimi corpi celesti che, generalmente, avrebbero un ruolo di spicco nel cielo notturno. In seguito, la Luna Fredda occulterà anche Marte con una straordinaria serie di coincidenze.

In merito al Pianeta Rosso, sappiate che apparirà più luminoso del solito. Ma non è una casualità: la Terra si trova in una posizione della sua orbita favorevole alla sua osservazione, mentre la Luna Piena di dicembre arriverà proprio quando il nostro pianeta si troverà in una specifica posizione, cioè quella fra Marte e il Sole. Uno spostamento più che interessante e che intrigherebbe persino la persona meno amante dell’astronomia in assoluto.

La data dell’evento è importante: ecco qual è

C’è un’altra condizione importante. Dal momento che sorgerà in una delle notti più lunghe dell’anno, la sua permanenza in cielo sembrerà essere più prolungata rispetto a quello che dovrebbe essere il suo tempo limite. In altre parole la vedremo per più ore sopra l’orizzonte, che male non fa in questo caso; gli ammiratori e gli esperti adoreranno situazioni di questo tipo, ma anche noi stessi probabilmente.

In conclusione ci teniamo a dirvi che la Luna Piena sarà visibile l’8 dicembre 2022 alle 05:37 del mattino, e fino allo stesso orario del giorno dopo sarà possibile vederla al massimo del suo potenziale. Per guardarla in tutto il suo splendore dovrete guardare il cielo dalla mezzanotte del 7 dicembre per assistere allo spettacolo che, man mano che passerà il tempo, illuminerà il cielo notturno di una luce meravigliosa. Tutto ciò che dovremo fare sarà quello di ricordarci di alzare gli occhi e di ammirare la Luna.