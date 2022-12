Play Store da incubo, sempre più preso di mira: ecco 10 app fraudolente appena scoperte

Fate molta attenzione al vostro smartphone, perché potrebbe essere sotto attacco da parte di una applicazione che avete appena scaricato. Il Google Play Store sta passando un periodo davvero nero, dove nessun servizio potrebbe essere realmente quello che sembra: sta indossando una maschera per coprirsi ai nostri occhi.

Dobbiamo ringraziare gli esperti informatici, nonché gli stessi che lavorano duramente per riuscire a scacciare queste applicazione dallo store digitale di Google il prima possibile. È necessario eseguire un lungo lavoro per farlo, ma molto importante. Nel frattempo che cosa dobbiamo sapere in merito alle app infette?

Purtroppo sia il Google Play Store o l’Apple Store possono permettere per sbaglio a delle applicazioni malevoli di sostare all’interno del negozio virtuale, che nella maggior parte dei casi vengono rimosse subito dopo. Altre, invece, richiedono più giorni di lavoro, ma finiscono di esistere in breve tempo per fortuna. L’operato dei tecnici, a tal proposito, si fa sentire senz’altro.

Ma ce ne sono alcune che sono anche molto furbe, le quali fanno tutto tranne che farsi rilevare dagli algoritmi dei sistemi oppure dagli esperti informatici. Riconoscerle, come è facilmente immaginabile, richiede grande sforzo e una certa conoscenza dei virus informatici, che solitamente sono contenuti in delle app fake presenti un po’ dappertutto. Ormai lo sappiamo abbastanza bene questo.

Il Google Play Store, tanto per dirvene una, non fa sempre centro nelle indagini condotte contro i software contenenti trojan, malware o spyware. Alcuni di questi sono stati già intercettati, mentre altri potrebbero nuocere al nostro device, e fra questi ce ne sono 10 potenzialmente dannose. Ma di quali stiamo parlando, e cosa potrebbero fare?

Le dieci app più pericolose in circolazione

Una di queste è Fast Cleaner & Cooling Master, sponsorizzata sul Play Store come strumento di ottimizzazione del sistema operativo. Si tratta, in realtà, di un trojan che viene controllato tramite Firebase Cloud Messaging o AppMetrica Push SDK. Un altro caso ancora è Volume Music Equalizer, cioè un modulo adware.

Questo tipo di virus è diffusissimo poiché presente anche in Bluetooth device auto connect, Bluetooth & Wi-Fi & USB driver e TubeBox, soltanto tre delle tante applicazioni attualmente scaricabili e che sarebbero in grado di crearci non pochi problemi. Come loro, purtroppo, ne esistono più di quanto si pensi.

Le peggiori, però, sono quelle che propongono i guadagni facili, nonché le restanti di questa lista. Non parliamo di malware o di altre categorie di virus, bensì di vere e proprie persone che mettono a disposizione metodi sempre più variegati per truffare le ignare vittime, ad esempio sfruttando aziende note e personaggi famosi.

Sappiamo che tanti di voi conosceranno questa strategia, anche perché su TikTok o su piattaforme come questa ne sono presenti a centinaia di persone del genere. Usano la tecnica del phishing, la quale consiste nel condizionarvi ad inserire le credenziali del conto bancario in un sito tutto tranne che reale.