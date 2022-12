Nasce Vodafone Family+ New, offre tutto illimitato a soli a €9,99 ed in 5G

Vodafone lancia una offerta invernale più che vantaggiosa, forse imperdibile. Avremo accesso – finalmente oseremmo dire – a degli ottimi elementi che renderanno la nostra promozione invidiabile da tutti. Forse più di quanto Iliad e gli altri provider telefonici sarebbero in grado di fare in un tempo maggiore.

Ed è disponibile sin da subito oltretutto, non sarà necessario aspettare altro tempo prima di poterne fare uso. Niente attese o qualcos’altro che ci annoierebbe fin dall’inizio, dunque ci saranno soltanto dei veri e propri vantaggi. Ma di quale stiamo parlando? Ecco che cosa c’è da sapere sulla nuova tariffa del gestore telefonico più famoso che ci sia.

La promozione chiamata Vodafone Family+ New, dopo un po’ di tempo di attesa, non prevede più il costo di attivazione, inizialmente prezzato a 6,99 euro. Vale lo stesso pure per Family+ Netflix Edition, attivabile dai clienti che hanno soltanto la linea fissa o eventualmente quella ADSL.

Però, al prezzo complessivo di 19,99 euro in più al mese, avremo modo di aggiungere una SIM con Family+ New con minuti, SMS e Giga illimitati 5G a 9,99 euro al mese. Sarà aggiunto anche l’abbonamento standard di Netflix e in via opzionale Vodafone TV Base, che sarebbero altri 10 euro al mese. Pochi, ma utili da spendere.

Vodafone Family+ New comprende anche base minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 10 Giga di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. Come abbiamo detto in precedenza, può essere vantaggiosa anche se acquistata separatamente. Dipende da ciò che abbiamo intenzione di fare in sostanza.

Comunque sia, con la convergenza Family Plan, qualora ci si abbonasse a Family+ New, si avrebbe accesso ad un’offerta di rete fissa Vodafone dove il bundle di traffico dati diventa di Giga illimitati fino in 5G alla massima velocità. In ogni caso è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero che per i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del numero da qualsiasi altro gestore telefonico. E dato che i concorrenti non sono pochi, immaginate quali siano.

Benefici a volontà: Vodafone non lascia nulla in sospeso

Quella di cui vi abbiamo appena parlato sarà già inclusa con la Giga illimitati 5G, proprio come le opzioni che sono state trattate in precedenza. Saranno molto valide per le nuove attivazioni sia di rete mobile che di rete fissa in caso di copertura FTTC e Fibra FTTH. E in caso di ADSL, invece, si potrà attivare l’offerta Internet Unlimited e abbinare in fase di attivazione la SIM con l’offerta Family+.

Così facendo si otterrà 50 Giga aggiuntivi, mentre dalla seconda SIM in poi ci saranno 100 Giga di traffico dati in più disponibili. Non saranno presenti altri ulteriori benefici derivanti dal Family Plan, ma è meglio di niente viste le opportunità che ci sono state messe davanti. Ma sarà stata una promozione convincente, oppure l’avremo presa come una delle tante offerte che Vodafone ci propone mensilmente?