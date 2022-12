Rumors in rete suggeriscono a breve l’uscita dei Twitter Coins, il nuovo progetto di Elon Musk

Altri programmi da parte di Elon Musk? Eccome se ci sono, e ciò che interessa più di ogni altra cosa è che potrebbe essere una idea originale. Certo, non che quelle inserite siano ad ora non abbiano mostrato particolare attenzione ai dettagli, ma di sicuro non parliamo di grandi innovazioni che sono riuscite a migliorare di più l’applicazione.

Quella di adesso, però, forse riuscirebbe a farci cambiare opinione su Twitter. Dipende sempre da ciò che speriamo venga aggiunto e dalle nostre aspettative, che tutto sono tranne che completamente soddisfaee da parte della piattaforma blu. Ora, di sicuro, riuscirà a rimediare: vediamo perché.

Le criptovalute avranno un ruolo importante nel nuovo aggiornamento di Twitter, che pare saranno le protagoniste di questa storia. Conosciamo tutti la loro natura e a cosa servono, ma è difficile che qualcuno sappia spiegare a fondo come si usano, giusto? Ebbene, Elon Musk ha trovato un modo per renderle parte integrante di Twitter.

Ma non è una novità questa: è sempre stato un appassionato di criptovalute, seppur non avesse mai trovato un modo efficiente di riuscire ad adattarle ai suoi progetti. Ora, invece, ci riuscirà: secondo quanto emerso da alcuni leaker, il nuovo CEO di Twitter sarebbe al lavoro su “Twitter Coin”.

Altro non sarebbe che un nuovo token disponibile direttamente nella piattaforma, che potrebbe cambiare le carte in tavola e cambiarne la natura. È un lavoraccio, questo lo pensiamo senza ombra di dubbio, ma l’efficacia di una aggiunta del genere quale dovrebbe essere con esattezza?

Un nuovo metodo di transazione: sarà a base di criptovalute

Jane Mchung Wong ha pubblicato sul proprio account ufficiale un messaggio particolare, dove possiamo vedere uno screenshot del presunto logo di Twitter Coin. Pochi minuti dopo la pubblicazione, il tweet di Wong è stato impostato come “privato”, segno del fatto che non vogliano che venga mostrato o che lui volesse mettere hype a tutti gli utenti a quanto pare.

In un altro tweet ancora, leggete bene quello che stiamo per dirvi, è stato riferito che Elon Musk avrebbe in mente di implementare i pagamenti con le criptovalute nel prossimo futuro. Si tratta di un leak di un’API di Twitter dove viene mostrata una selezione di token nelle impostazioni nascoste del pannello “Suggerimenti”. Una vera e propria trovata intelligente, e che forse darebbe un tocco in più all’applicazione di colore blu.

Attualmente pensiamo che la funzione sia in fase di sviluppo, e che soltanto nel corso del 2023 potrebbe debuttare in via ufficiale. Ovviamente dovremo rimanere aggiornati a lungo su questa storia per riuscire ad ottenere altre informazioni concrete al riguardo, ma state certi che arriveranno sicuramente. Elon Musk non ha mai deluso nessuno dei suoi utenti quando si trattava di introdurre delle funzionalità nuove, e siamo convinti del fatto che non lo farà nemmeno ora.