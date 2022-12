Meteo OGGI mercoledì 7 dicembre | Cielo nuvoloso ma asciutto

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 7 dicembre. Stabile l’alta pressione, breve tregua dal maltempo. Qualche piovasco al Centro, cielo nuvoloso e asciutto altrove.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà generalmente all’insegna della stabilità atmosferica. Rimane stabile infatti l’altra pressione sul nostro Paese, tanto che avremo un po’ di tregua dal maltempo. Qualche residuo piovasco sarà possbile localmente sulle aree del Centro, principalmente su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Cielo molto nuvoloso o localmente coperto sul resto delle regioni, in particolar modo al Nordest e le aree più a Sud della nostra penisola, dove però si manterrà comunque un contesto asciutto.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente stabile. Il cielo sarà molto nuvoloso, coperto soprattutto al Nordovest. Sarà invece più soleggiato al Nordest. Nonostante le nuvole accompagneranno la giornata da mattina a sera, non sono attesi fenomeni associati. Si prevedono fitte nebbie al mattino sulle pianure occidentali, con foschie previste anche sul resto della Pianura Padana nel corso del pomeriggio e della sera. Più freddo il clima sui settori.

Centro e Sardegna

Nonostante l’alta pressione garantirà un contesto asciutto su gran parte dell’Italia, le regioni centrali saranno ancora interessate da una certa instabilità e qualche residuo piovasco. Locali piogge bagneranno infatti Toscana, Umbria, Marche, parte del Lazio (con possibilità di isolati temporali anche a Roma) e Abruzzo. Per quanto riguarda la Sardegna, il bel tempo sarà prevalente da mattina fino a sera.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile. Meno nuvole al Sud, con un contesto asciutto e temperature miti, grazie all’aumento dell’alta pressione. Possibilità di qualche occasionale piovasco, però, sulle aree meridionali della Calabria e sul Salento.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in flessione principalmente al Nord, mentre non si registrano particolari variazioni sul resto del Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, si segnala una diminuzione sulle Marche e al Nord, ad esclusione di Valle d’Aosta ed aree alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia, Rimangono invece stazionari sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su Liguria, con deboli variabili sulle restanti regioni del Nord. Sul resto del Paese, invece, soffieranno deboli meridionali, con tendenza a disporsi da maestrale sulla Sardegna.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, mentre saranno da poco mossi a mossi tutti i restanti bacini italiani.