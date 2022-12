Ponte dell’Immacolata, freddo pioggia e neve anche in pianura: ecco dove

Ponte dell’Immacolata, ci aspetta un tempo tipicamente invernale: freddo pioggia e neve anche in pianura. Le previsioni meteo per questo fine settimana.

Sta per concludersi la breve tregua dal maltempo che ha portato qualche raggio di sole in più su buona parte dell’Italia. Nelle prossime ore, infatti, è in arrivo una nuova perturbazione dal Nord, che porterà piogge e abbonanti nevicate (con fiocchi che cadranno anche in pianura) proprio in occasione del ponte dell’Immacolata.

I primi effetti del maltempo saranno attesi già per la giornata di domani, con un sensibile e ulteriore peggioramento previsto per venerdì 9 dicembre. Nel weekend, poi, avremo a che fare con un tempo tipicamente invernale su molte regioni, in particolar modo su quelle del Centro-Nord.

Freddo, pioggia e neve anche in pianura

Si sta muovendo verso il nostro Paese, la nuova perturbazione. In arrivo dal vicino Atlantico, questa nuova ondata di maltempo metterà fine alla breve tregua di sole che ha caratterizzato questo inizio settimana. I primi effetti saranno già previsti per la giornata di domani, giovedì 8 dicembre. Un giorno, questo, che potrà essere passato a casa, tra un addobbo e l’altro, senza troppi rimorsi.

Si prevede, infatti, un aumento delle nubi al Nordovest e su buona parte del comparto tirrenico. Nel corso del pomeriggio arriveranno le prime piogge, che bagneranno soprattutto Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; mentre sui settori piemontesi scenderanno abbondanti fiocchi di neve. Sul resto del Paese rimarrà ancora un contesto asciutto, con tante nuvole, sì, ma alternate a schiarite.

Sarà invece dalla giornata di venerdì che assisteremo a un intenso peggioramento, che coinvolgerà soprattutto le regioni del Centro-nord. Tornano le forti piogge e gli intensi temporali, con possibilità di neve anche a bassa quota, in particolar modo sul basso Piemonte. Abbondanti le nevicate sui settori settentrionali, accompagnate da un’aria più fredda, artica: in ingresso sul Mediterraneo, la corrente gelida farà scendere anche di diversi gradi le temperature.

Anche per quanto riguarda il weekend, il tempo si presenterà freddo e burrascoso. Sia sabato che domenica saranno infatti caratterizzati da temporali, vento forte e nevicate anche in pianura (a circa 250/300 metri di quota), che copriranno soprattutto Emilia occidentale, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il secondo ciclone previsto per la giornata di domenica provocherà inoltre una forte instabilità soprattutto sulle regioni Centro-meridionali, sulla Sardegna e sulla Sicilia tirrenica, con possibilità ti forti temporali e locali allagamenti.