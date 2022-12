Meteo OGGI giovedì 8 dicembre | Tempo in peggioramento

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 8 dicembre. Tempo in graduale peggioramento, con piogge via via sempre più diffuse da Nord a Sud. Neve abbondante sulle Alpi.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà all’insegna della instabilità atmosferica. Finita, infatti, la breve tregua dal maltempo: gli effetti dell’alta pressione lasciano posto a una perturbazione che si avvicina sempre di più al nostro Paese. Nuvole e piogge inizieranno al Nord e sul Centro-Sud tirrenico, con le precipitazioni che si faranno più diffuse e abbondanti tra Liguria e Toscana, ma anche su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. Oltre alle pioggie, sono previste abbondanti nevicate. Sulle Alpi i fiocchi scenderanno sopra i 900-1000 metri.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente instabile. La mattinata scorrerà in un contesto asciutto, fatto di nebbie anche fitte sulle pianure, e con un cielo sereno o poco nuovoloso, anche sui settori. Nel corso del pomeriggio, però, la perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali, con precipitazioni intense che bagneranno inizialmente le aree di Nordovest. Previste abbondanti nevicate sulle Alpi, con fiocchi che scenderanno sopra i 800-900 metri. Neve anche sugli Appennini, sopra i 1100 metri.

Centro e Sardegna

Anche per quanto riguarda le regioni del Centro è previsto tempo instabile. La mattinata scorrerà in un cotesto asciutto, con molte nubi sulle regioni peninsulari e possibili foschie o nebbie sulle pianure interne. Il cielo sarà aperto e soleggiato in Sardegna. A partire dalle ore del pomeriggio, però, il tempo andrà via via peggiorando, con piogge e locali temporali su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile. Previste precipitazioni fin dal mattino in Campagnia, mentre sul resto delle regioni il tempo sarà stabile e soleggiato. Anche nel corso del pomeriggio contesto asciutto su buona parte del Meridione, ad esclusione della Campania dove si attendono, invece, ancora deboli piovaschi.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in flessione principalmente al Nord, mentre non si registrano particolari variazioni sul resto del Paese. Per quanto riguarda i valori massimi, si segnala una diminuzione sulle Marche e al Nord, ad esclusione di Valle d’Aosta ed aree alpine e prealpine di Piemonte e Lombardia, Rimangono invece stazionari sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli settentrionali su Liguria, con deboli variabili sulle restanti regioni del Nord. Sul resto del Paese, invece, soffieranno deboli meridionali, con tendenza a disporsi da maestrale sulla Sardegna.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi lo stretto di Sicilia e il mar Ionio, mentre saranno da poco mossi a mossi tutti i restanti bacini italiani.