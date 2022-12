Immacolata sotto la pioggia, Santa Lucia sotto la neve: arriva la morsa invernale

Immacolata sotto la pioggia, Santa Lucia sotto la neve: dalla prossima settimana è in arrivo sul nostro Paese la morsa invernale. Nevicate anche a bassissima quota, venti artici e calo di temperature.

Si è conclusa ieri la breve tregua dal maltempo che ha portato qualche raggio di sole in più su buona parte dell’Italia. Oggi, in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, si avvicina infatti una nuova perturbazione dal Nord con piogge e abbonanti nevicate (con fiocchi che cadranno anche in pianura).

Un ponte, quello che riguarderà il weekend, all’insegna del maltempo. Ma dalla prossima settimana, il clima si farà ancora più gelido, con una morsa invernale che non lascerà scampo dalla nostra penisola.

Arriva l’inverno, freddo e neve anche in pianura

Se già questo fine settimana non promette bel tempo, a partire dalla prossima il clima si annuncerà pienamente invernale, con una morsa gelida che terrà sotto scacco l’intero Paese. Come spiegano i dati de Il Meteo.it, infatti, già entro la giornata di Santa Lucia la sciabolata artica scenderà dal Nord Europa fino all’Italia, portando con sé la prima ondata di freddo della stagione, e ancora abbondanti nevicate.

La vasta area di bassa pressione, attualmente ferma sull’Europa orientale, provocherà una serie irruzione di aria gelida, di carattere artico, che giungerà al cuore del continente a più riprese. In questo contesto, anche l’Italia verrà inevitabilmente investita dalle correnti gelide nord-orientali, correnti che provocheranno un sensibile abbassamento delle temperature. I valori, scendendo di diversi gradi, potrebbero raggiungere picchi che saranno anche al di sotto delle medie stagionali. Un quadro, questo, che si delineerà soprattutto tra la giornata di lunedì 12 e martedì 13 dicembre.

A partire da mercoledì, inoltre, al freddo artico potrebbero unirsi le correnti umide e perturbate provenienti dall’oceano Atlantico. Un incontro, questo, che potrebbe provocare un mix di fattori in grado di portare un peggioramento ulteriore del tempo – a partire dal Centro-Sud – con precipitazioni abbondanti e intense nevicate anche in pianura, su praticamente tutte le regioni del Settentrione.

Ecco, invece, le previsioni di questo fine settimana all’insegna del ponte di festa: